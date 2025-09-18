Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ИИ сделает наемных рабочих более занятыми, а не наоборот

Активное развитие искусственного интеллекта иногда рисует безоблачное видение будущего: рутинную работу передадут системам, а люди сосредоточатся на решении ключевых вопросов. Однако некоторые эксперты считают, что работники напротив станут более загруженными.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг / © Nvidia

Как сообщает ITPro, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг опасается, что с развитием искусственного интеллекта и технологий у людей работы будет еще больше. Он пояснил, что многие вещи, которые раньше занимали много времени, теперь делаются быстрее. А с ростом продуктивности появляется больше возможностей для реализации новых идей.

Как предположило издание, высказывание Хуанга указывает на тревожную реальность: искусственный интеллект приведет к еще большей загруженности в корпоративной среде.

Лидеры ИИ-индустрии обещали, что искусственный интеллект позволит людям сосредоточиться на «более интересных» аспектах работы, но они так и не объяснили, что это означает на практике. Разработчики утверждают, что ИИ-инструменты спасают от рутины и снижают нагрузку на сотрудников. Однако в реальности работникам будут давать новые задачи, увеличивая их загруженность.

Хуанг уверен, что экономика будет расти, а продуктивность повысится. Одновременно у работников появится больше дел. При этом он выразил надежду, что в будущем люди смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Он пояснил, что когда-то в мире была семидневная рабочая неделя, которая позднее сменилась пятидневной. Именно искусственный интеллект, по мнению Хуанга, может стать новым катализатором эволюции трудовых практик, сильно менявшихся за последние десятилетия.

ITPro отмечает, что мечты о более продуктивном будущем с четырехдневной рабочей неделей звучат излишне оптимистично. Технологические компании не привыкли бороться за более здоровые условия труда. После пандемии они требовали, чтобы работники вернулись в офис, хотя многие люди поддерживали гибридный формат.

Если искусственный интеллект освободит работникам часть времени, есть вероятность, что это не уменьшит рабочую неделю. Напротив, это может привести лишь к сокращению персонала и увеличению нагрузки. Если у десяти человек появилось лишнее время, то компании могут оставить лишь пятерых.