Пентагон призвали наладить массовое производство аналогов «Герань-2»
Главный редактор издания The War Zone Тайлер Рогоуэй (Tyler Rogoway) заявил, что США срочно нужно налаживать массовое производство десятков тысяч недорогих в производстве ударных беспилотников типа Shahed-136 и «Герань-2» — иначе стратегическое преимущество окажется у противников — России и Китая.
По словам Рогоуэя, сегодня Россия уже серийно производит тысячи различных вариантов «Герань-2» в месяц и может выйти на уровень десятков тысяч в год. Кроме того, Китай, с которым США может потенциально столкнуться на Тихом океане, обладает еще более впечатляющей промышленной базой для быстрого производства аналогичного оружия.
Журналист предложил развернуть создание, как минимум, двух вариантов ударных БПЛА: средней дальности (около 1600 километров) и дальнобойных (от 3200 километров), а также предусмотреть различные варианты их применения — для запуска с кораблей, из контейнеров или с наземных платформ.
Автор публикации отметил, что беспилотники представляют собой не «сверхсложное» оружие — наоборот, его можно создать быстро, недорого и массово. Для этого необходимо стимулировать промышленность к привлечению множества подрядчиков для массового производства ударных БПЛА, а также систем управления полетом и силовых установок. Крайне важно, чтобы правительство США владело правами на базовые конструкции и не было привязано к одному подрядчику. Таким образом Пентагон не станет заложником одного подрядчика и односторонних лицензионных соглашений.
В заключение Рогоуэй отметил: если Пентагон продолжит «обычную» процедуру закупок и не нарастит объемы немедленно, США и их союзники рискуют оказаться в явном проигрыше.
