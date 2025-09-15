Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Два стелс-бомбардировщика B-21 Raider впервые запечатлели вместе

ВВС США опубликовали первый снимок, на котором можно увидеть два предсерийных бомбардировщика-невидимки B-21 Raider на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Два стелс-бомбардировщика B-21 Raider впервые запечатлели вместе / © USAF

Оба самолета теперь приписаны к 420-й летно-испытательной эскадрилье в Эдвардсе, которая стала ядром объединенных испытательных сил B-21 Raider.

В отличие от первого предсерийного B-21 Raider, впервые поднявшегося в небо в ноябре 2023 года, второй экземпляр до сих пор практически лишен уникальной идентификационной маркировки, такой как серийный номер, двухбуквенный базовый код и эмблемы подразделения, хотя на внутренней стороне двери носового отсека шасси есть мотив, изображающий древнегреческий шлем с расправленными сзади крыльями, а также нечто, похожее на скрещенные копья под ним.

Первый B-21 Raider получил прозвище «Цербер», и на внешней стороне передней створки шасси изображен силуэт трехголовой собаки из древнегреческой (а позднее и римской) мифологии. Под носом самолёта также изображен силуэт птицы – дань уважения прежним логотипам оборонной компании Northrop Grumman.

B-21 Raider призваны заменить устаревшие бомбардировщики B-1B Lancer и B-2A Spirit. В перспективе ВВС США планируют перевести свои силы на двухбомбардировочную авиагруппу, состоящую как минимум из 100 самолетов B-21 Raider, и 76 модернизированных B-52J Stratofortress.