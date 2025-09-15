Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Два стелс-бомбардировщика B-21 Raider впервые запечатлели вместе
ВВС США опубликовали первый снимок, на котором можно увидеть два предсерийных бомбардировщика-невидимки B-21 Raider на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.
Оба самолета теперь приписаны к 420-й летно-испытательной эскадрилье в Эдвардсе, которая стала ядром объединенных испытательных сил B-21 Raider.
В отличие от первого предсерийного B-21 Raider, впервые поднявшегося в небо в ноябре 2023 года, второй экземпляр до сих пор практически лишен уникальной идентификационной маркировки, такой как серийный номер, двухбуквенный базовый код и эмблемы подразделения, хотя на внутренней стороне двери носового отсека шасси есть мотив, изображающий древнегреческий шлем с расправленными сзади крыльями, а также нечто, похожее на скрещенные копья под ним.
Первый B-21 Raider получил прозвище «Цербер», и на внешней стороне передней створки шасси изображен силуэт трехголовой собаки из древнегреческой (а позднее и римской) мифологии. Под носом самолёта также изображен силуэт птицы – дань уважения прежним логотипам оборонной компании Northrop Grumman.
B-21 Raider призваны заменить устаревшие бомбардировщики B-1B Lancer и B-2A Spirit. В перспективе ВВС США планируют перевести свои силы на двухбомбардировочную авиагруппу, состоящую как минимум из 100 самолетов B-21 Raider, и 76 модернизированных B-52J Stratofortress.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
По данным на июль 2025 года, в России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени — 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего наступает мигрень, и кто ей наиболее подвержен, чем она отличается от обычной головной боли и что такое «мигрень выходного дня», а также сколько приступов в месяц считаются нормой и как гимнастика для глаз, и диета помогут их предотвратить.
Пикацизм — расстройство пищевого поведения, которое выражается в стремлении употребить что-то малосъедобное, например землю, глину, мыло и другие непригодные в пищу вещи. Порой встречаются еще более экзотичные и опасные для жизни пристрастия. С таким столкнулись психиатры из США: у молодой женщины развилась тяга к порошковому отбеливателю в дополнение к тому, что она страдала тяжелой анемией из-за дефицита витамина B12. Вероятной причиной симптомов медики назвали аутоиммунный сбой.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
