Второй бомбардировщик-невидимка B-21 Raider впервые поднялся в небо

Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что второй самолет B-21 Raider прилетел на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, тем самым расширив возможности службы по испытанию бомбардировщика-невидимки следующего поколения.

Второй стелс-бомбардировщик B-21 Raider выполнил первый полет / © Air Force

После этого объявления в Сети появилось видео, запечатлевшее первый полет второго предсерийного бомбардировщика-невидимки B-21 Raider, снятое фотографом Джародом Гамильтоном ( Jarod Hamilton). Он также поделился кадрами взлета B-21 Raider с завода № 42 ВВС США в Палмдейле, штат Калифорния. Рядом с B-21 Raider был замечен самолет сопровождения F-16.

© Jarod Hamilton

В настоящее время на авиабазе Эдвардс находятся два B-21 Raider, что позволяет военным перейти к более продвинутым этапам испытаний, охватывающим интеграцию вооружения и критически важных систем. До сих пор тесты B-21 Raider в основном были сосредоточены на проверке летных характеристик.

Второй стелс-бомбардировщик B-21 Raider выполнил первый полет / © Jarod Hamilton

B-21 Raider, который, как утверждает его производитель — американская оборонная компания Northrop Grumman, стал первым в мире самолетом шестого поколения, будет способен нести как ядерное, так и обычное оружие. Его усовершенствованная малозаметность позволит выполнять проникающие удары по территории противника.

Второй стелс-бомбардировщик B-21 Raider выполнил первый полет / © Jarod Hamilton

B-21 Raider призван заменить устаревшие бомбардировщики B-1B Lancer и B-2A Spirit. В перспективе ВВС США планируют перевести свои силы на двухбомбардировочную авиагруппу, состоящую как минимум из 100 самолетов B-21 Raider, и 76 модернизированных B-52J Stratofortress.

Второй стелс-бомбардировщик B-21 Raider выполнил первый полет / © Jarod Hamilton