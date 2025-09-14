  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
14 сентября, 17:28
Рейтинг: +691
Посты: 2113

Американские инженеры запустят ракету из пивных кег

Энтузиасты из США несколько лет назад решили построить 4,6-метровую ракету из нержавеющих пивных кег объемом 30 литров.

Сообщество
# ракеты
# США
Американские инженеры запустят ракету из пивных кег / © Project KegRocket
Американские инженеры запустят ракету из пивных кег / © Project KegRocket

Так появился проект KegRocket, который сегодня готовит к запуску необычную ракету из стальных емкостей, используемых для хранения и транспортировки пива и других алкогольных напитков.

Американские инженеры запустят ракету из пивных кег / © Project KegRocket
Американские инженеры запустят ракету из пивных кег / © Project KegRocket

Ракета, созданная американскими инженерами, будет работать на жидком кислороде и 95%-ном этиловом спирте, а ее двигатель развивает тягу в 440 килограмм-силы. По расчетам, аппарат сможет подняться на высоту около 5,5 километра. Запуск планируется провести до конца года.

Американские инженеры запустят ракету из пивных кег / © Project KegRocket
Американские инженеры запустят ракету из пивных кег / © Project KegRocket
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Сен
1000
Основы Римской цивилизации
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Сен
800
Маленькие Красные Точки и возможный выход из космологического тупика
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Сен
700
Тело после смерти: сохранить, нельзя «разложить»
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
15 Сен
Бесплатно
Мозг и кишечник: как они связаны и как их продуктивно использовать
Парк Горького
Москва
Лекция
16 Сен
600
Лишайник — убогая нищета растительности или невероятная загадка природы?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Сен
700
Неожиданная биология: прорывы августа
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Независимость Центральной Америки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Московское метро. Начало
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Сен
2500
Эксперименты вселенского масштаба
Прямая речь
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
12 сентября, 12:14
Росатом

В «Росатоме» впервые в мире извлекли три металла платиновой группы из ядерных отходов

Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.

Росатом
# металлы
# палладий
# платина
# ядерные отходы
12 сентября, 07:54
Адель Романова

На Макемаке обнаружили газообразный метан

Карликовая планета Макемаке стала уже вторым после Плутона объектом за орбитой Нептуна, на котором наблюдают испарение летучих веществ. Ученые не исключают, что у нее есть внутренний источник тепла.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# Макемаке
# метан
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 12:47
Александр Березин

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
# технологии
10 сентября, 13:00
Юлия Трепалина

Пьющие пиво оказались «магнитом» для комаров

Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.

Биология
# комариные укусы
# комары
# пиво
# эксперимент
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Бактерии из земных пустынь оказались способны жить в лунном и марсианском грунте

    12 сентября, 14:49

  2. Физики открыли новый фазовый переход в воде

    12 сентября, 14:46

  3. Астрономы разгадали многолетнюю тайну марсианского «облака-призрака»

    12 сентября, 14:29

  4. Биологи раскрыли «специализацию» щупальцев у осьминогов

    12 сентября, 14:14
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Евгений Истомин
2 минуты назад
Иван, а вот и главный завсегдатай, специалист по всем вопросам и, по совместительству, главный всепропальщик ресурса. Нарисовался.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Иван Колупаев
6 минут назад
Евгений, погугли что такое дислексия 😁 перед тем как приписывать другому человеку, то чего не понимаешь. Это ровно наоборот "количеству букв" -

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Евгений Истомин
10 минут назад
Михаил, судя по тому количеству бреда и количеству букв вы страдаете дислексией. Тяжёлый недуг. И не вам говорить об объективности. Специально

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Евгений Истомин
26 минут назад
Михаил, я принимаю только ответы по существу вопроса. Не нужно истерично скакать с темы на тему. Для начала приведите фактуру по поводу "певшего

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Roman Frolov
2 часа назад
Этот придурок обиделся, что я поставил минусы его глупым комментариям к этой статье, и побежал ставить дизлайки под моими комментариями к трем

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Лионель Танда
2 часа назад
Враньё у России самая сильная армия

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Наталия
3 часа назад
вот этот котик обитает на территории Заволжского мужского монастыря

Объявлены победители Международного конкурса фотографий домашних животных 2025 года

Константин Антонов
3 часа назад
Evgenia, "магией" меня удивить трудно ;) я сисадмин, а у нас вполне себе "магические" пакеты в ходу ;)

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Михаил Константинов
3 часа назад
Николай, дорогой ты мой человек! Одна статья не может быть графоманией. Это просто к твоему сведению. Ты требуешь от меня доказательств того, чего

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Константин Антонов
4 часа назад
Николай, по мне так это слабо наполненная смыслом фраза без её расшифровки. Как я это понимаю, это постоянно находящаяся в зацикленном движении

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

tab
4 часа назад
Иван, Я насчитал 5 вопросов. В порядке поступления: 1. Так обманом и запугиванием и пошли. Крестьянам обещали землю, а потом отняли - это только один

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Сергей Механик
5 часов назад
Ждём потоковых запусков. 👍

Глава «Роскосмоса» пообещал нарастить темпы запуска отечественных ракет

Maxim Olegovich
5 часов назад
Небыло "Московской Руси", было Московское царство или государство, до 1721г. А для Заподной Европы - Московия.

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Николай Козлов
6 часов назад
Михаил, всё верно: бремя доказательства лежит на обвиняющем, в данном случае - на Тебе Ты утверждаешь, что данная статья - графомания, но НИКАКИХ

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
6 часов назад
Николай, дай угадаю: ты тоже фанат Березина? Вот ответь мне, человече, шо ж вы все такие похожие-то? Как из одной пачки предметов женской гигиены?

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Тимофей Брусьянин
6 часов назад
А кто докажет, что данная статья сама не является подделкой?

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Николай Козлов
6 часов назад
Aleksandr, измерьте время напрямую.

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Николай Козлов
6 часов назад
Константин, Я верно понимаю, что правильнее будет не "Кристаллы времени" [содержащие в себе "время"], а, коряво, "Кристаллы, обладающие временной, а не

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Николай Козлов
6 часов назад
Михаил, в твоём обвинительном сообщении фактов и доказательств нет... Вообще :)

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Вахтанг Кикабидза
6 часов назад
Что?

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно