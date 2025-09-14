Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американские инженеры запустят ракету из пивных кег

Энтузиасты из США несколько лет назад решили построить 4,6-метровую ракету из нержавеющих пивных кег объемом 30 литров.

Американские инженеры запустят ракету из пивных кег / © Project KegRocket

Так появился проект KegRocket, который сегодня готовит к запуску необычную ракету из стальных емкостей, используемых для хранения и транспортировки пива и других алкогольных напитков.

Ракета, созданная американскими инженерами, будет работать на жидком кислороде и 95%-ном этиловом спирте, а ее двигатель развивает тягу в 440 килограмм-силы. По расчетам, аппарат сможет подняться на высоту около 5,5 километра. Запуск планируется провести до конца года.

