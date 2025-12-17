  • Добавить в закладки
17 декабря, 17:34
Максим Абдулаев
2

Химиотерапия позволила уничтожить скрытые резервуары ВИЧ

❋ 4.2

Медики разработали стратегию, которая превращает способность зараженных клеток к размножению в их главную уязвимость. Ученые заставили «спящий» клон ВИЧ-инфицированных лимфоцитов делиться, а затем прицельно уничтожили стандартными препаратами против рака и подавляющими деление.

Биология
Медицина
# ВИЧ
# Т-клетки
# химиотерапия
Т-клетка (красный), заражаемая ВИЧ (желтый). Изображение полученное сканирующим электронным микроскопом / © NIAID

Главным препятствием для полного излечения ВИЧ остается латентный резервуар. Вирус встраивает свой генетический код в ДНК Т-клеток и переходит в спящий режим, становясь невидимым для антиретровирусной терапии. Ученые давно пытаются химически будить сам вирус, чтобы иммунитет распознал и уничтожил клетку-хозяина. Однако этот подход малоэффективен, потому что «пробуждающие» агенты часто токсичны, а вирус реагирует на них слабо.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Clinical Investigation, изучили историю болезни пациента с ВИЧ, который проходил лечение от рака легких. Врачи заметили, что после курса химиотерапии (паклитаксела) из его крови исчез самый крупный и устойчивый клон зараженных клеток. Ученые предположили, что клетки погибли не случайно, а потому, что лекарство атаковало их именно в момент активного деления. Поскольку в крови пациента присутствовали белки ВИЧ, Т-клетки, будучи сами резервуарами с вирусом, размножались для борьбы с ним.

Чтобы проверить это предположение, команда воспроизвела ситуацию «в пробирке». Они выделили специфический клон лимфоцитов, содержащий вирус, и определили белковый маркер (вирусный пептид), на который реагируют эти клетки. Далее была расставлена биологическая ловушка. Сначала культуру клеток обработали этим пептидом, спровоцировав зараженные лимфоциты на бурное деление. В разгар этого процесса в среду добавили препараты, блокирующие клеточный цикл: паклитаксел или иммуносупрессор микофенолат.

Результат подтвердил расчеты: стимуляция пептидом без лекарств вызывала взрывной рост вирусного резервуара, но в комбинации с препаратами популяция зараженного клона сокращалась в десятки раз. Секвенирование одиночных клеток показало высокую избирательность метода. Под удар попали только те лимфоциты, которые среагировали на стимул и начали делиться. Соседние клетки, проигнорировавшие сигнал, выжили, несмотря на присутствие токсичных веществ.

Новая научная работа показала, что для сокращения вирусного резервуара не обязательно будить сам вирус. Вместо этого можно провоцировать деление клетки-носителя и уничтожать ее в самый уязвимый момент. Это открывает перспективу использования коротких курсов химиотерапии для тонкой «хирургической» зачистки ВИЧ-инфекции.

Максим Абдулаев
29 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
Комментарии

