Инфографика: страны-лидеры по установке солнечных панелей

Китай — мировой лидер в области солнечной энергетики. Страна не только доминирует в секторе производства фотоэлектрических продуктов — от фотоэлементов до панелей — но и лидирует по количеству установленных фотоэлектрических установок.

Инфографика: страны-лидеры по установке солнечных панелей / © Statista

В прошлом году Китай добавил 329 гигаватт установленной мощности. С учетом этого прироста, по данным SolarPower Europe, на долю страны пришлось 55% мировой установленной мощности солнечных электростанций. Второе место заняли Соединенные Штаты с 8% от общего мирового объема, а третье — Индия с 5%.

Несмотря на уверенное лидерство Китая, большинство других десяти ведущих рынков продемонстрировали рост в годовом исчислении. США добавили 50 гигаватт, что на 54% больше по сравнению с предыдущим годом, а Индия — 30,7 гигаватт, увеличив показатель на 145%.

По данным Carbon Brief, в 2024 году Китай установил в стране больше солнечных электростанций (в гигаваттах), чем экспортировал. Мировая установленная мощность солнечной энергетики достигла рекордных 597 гигаватт в 2024 году после того, как годом ранее было добавлено 148 гигаватт.

Азиатско-Тихоокеанский регион сохранил лидерство, на долю которого пришлось 70% мирового прироста мощностей.