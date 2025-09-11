Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: страны-лидеры по установке солнечных панелей
Китай — мировой лидер в области солнечной энергетики. Страна не только доминирует в секторе производства фотоэлектрических продуктов — от фотоэлементов до панелей — но и лидирует по количеству установленных фотоэлектрических установок.
В прошлом году Китай добавил 329 гигаватт установленной мощности. С учетом этого прироста, по данным SolarPower Europe, на долю страны пришлось 55% мировой установленной мощности солнечных электростанций. Второе место заняли Соединенные Штаты с 8% от общего мирового объема, а третье — Индия с 5%.
Несмотря на уверенное лидерство Китая, большинство других десяти ведущих рынков продемонстрировали рост в годовом исчислении. США добавили 50 гигаватт, что на 54% больше по сравнению с предыдущим годом, а Индия — 30,7 гигаватт, увеличив показатель на 145%.
По данным Carbon Brief, в 2024 году Китай установил в стране больше солнечных электростанций (в гигаваттах), чем экспортировал. Мировая установленная мощность солнечной энергетики достигла рекордных 597 гигаватт в 2024 году после того, как годом ранее было добавлено 148 гигаватт.
Азиатско-Тихоокеанский регион сохранил лидерство, на долю которого пришлось 70% мирового прироста мощностей.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Долгое время исследователи полагали, что шерстью, переливающейся на свету всеми цветами радуги, обладает только одно млекопитающее. Однако авторы нового исследования выяснили, что это не так. Такого рода шерсть встречается как минимум у 10 групп млекопитающих.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Оружие Второй мировой войны. Тест
Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки
Шлитци — самый знаменитый дурачок XX века
Курс на Марс: как NASA готовится к самому главному космическому путешествию
Дела на миллион: математические «Задачи тысячелетия» доступным языком
Космическая еда
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии