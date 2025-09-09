Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американский миколог проплыл более 40 километров на каяке из грибов

Американский художник и миколог Сэм Шумейкер (Sam Shoemaker) преодолел почти 42 километра по океану на лодке, выращенной из грибного мицелия.

Американский миколог проплыл 40 километров на каяке из грибов / © Jordan Freeman / Sam Shoemaker

Как сообщило издание The Guardian, мужчина залил органическую смесь с мицелием трутовика (Ganoderma polychromum) в форму старого каяка. За полтора месяца грибница полностью разрослась и повторила контуры корпуса судна, а еще три месяца ушли на сушку. В итоге лодка стала весить 48 килограммов, однако это не остановило Шумейкера от использования судна для плавания.

Изготовление каяка из грибов / © Jordan Freeman / Sam Shoemaker

Мужчина спустил необычный каяк на воду у острова Каталина и начал грести. В итоге микологу за 12 часов удалось пересечь 42 километра по открытому океану до Сан-Педро, расположенного к югу от Лос-Анджелеса.

Изготовление каяка из грибов / © Jordan Freeman / Sam Shoemaker