Американский миколог проплыл более 40 километров на каяке из грибов
Американский художник и миколог Сэм Шумейкер (Sam Shoemaker) преодолел почти 42 километра по океану на лодке, выращенной из грибного мицелия.
Как сообщило издание The Guardian, мужчина залил органическую смесь с мицелием трутовика (Ganoderma polychromum) в форму старого каяка. За полтора месяца грибница полностью разрослась и повторила контуры корпуса судна, а еще три месяца ушли на сушку. В итоге лодка стала весить 48 килограммов, однако это не остановило Шумейкера от использования судна для плавания.
Мужчина спустил необычный каяк на воду у острова Каталина и начал грести. В итоге микологу за 12 часов удалось пересечь 42 километра по открытому океану до Сан-Педро, расположенного к югу от Лос-Анджелеса.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
