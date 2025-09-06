Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крупнейшие городские агломерации Европы
По данным портала City Population, в 2025 году городская агломерация Москвы сохранила звание крупнейшей в Европе.
Согласно подсчетам, в столице России проживают около 18,8 миллиона человек. На втором месте находится Лондон с показателем в 15,1 миллиона, за ним следует агломерация столицы Франции — Париж — с населением 11,5 миллиона.
При этом Стамбул, который формально мог бы считаться крупнейшим европейским городом, исключен из списка, так как значительная часть его населения проживает на азиатской стороне.
С 1950 года численность населения Европы выросла примерно на 200 миллионов — с 550 до 750 миллионов человек за 70 лет. До рубежа тысячелетия Европа была второй по численности частью света, но затем ее обогнала Африка, население которой увеличилось с 228 миллионов в 1950 году до 817 миллионов к 2000-му. Азия же на протяжении всего времени остается самой населенной частью света — к 2025 году там проживало около 4,6 миллиарда человек.
В пределах Европы Россия также лидирует по численности населения — около 145 миллионов человек. На втором месте находится Германия с 83 миллионами, на третьем — Великобритания, где проживает почти 68 миллионов. Для контраста: на территории Европы есть и карликовые государства, например, Сан-Марино, население которого составляет всего около 30 тысяч человек.
Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
