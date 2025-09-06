Крупнейшие городские агломерации Европы

Крупнейшие городские агломерации Европы / © Civixplorer

Согласно подсчетам, в столице России проживают около 18,8 миллиона человек. На втором месте находится Лондон с показателем в 15,1 миллиона, за ним следует агломерация столицы Франции — Париж — с населением 11,5 миллиона.

При этом Стамбул, который формально мог бы считаться крупнейшим европейским городом, исключен из списка, так как значительная часть его населения проживает на азиатской стороне.

С 1950 года численность населения Европы выросла примерно на 200 миллионов — с 550 до 750 миллионов человек за 70 лет. До рубежа тысячелетия Европа была второй по численности частью света, но затем ее обогнала Африка, население которой увеличилось с 228 миллионов в 1950 году до 817 миллионов к 2000-му. Азия же на протяжении всего времени остается самой населенной частью света — к 2025 году там проживало около 4,6 миллиарда человек.

В пределах Европы Россия также лидирует по численности населения — около 145 миллионов человек. На втором месте находится Германия с 83 миллионами, на третьем — Великобритания, где проживает почти 68 миллионов. Для контраста: на территории Европы есть и карликовые государства, например, Сан-Марино, население которого составляет всего около 30 тысяч человек.