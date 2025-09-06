  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
6 сентября, 18:09
Крупнейшие городские агломерации Европы

По данным портала City Population, в 2025 году городская агломерация Москвы сохранила звание крупнейшей в Европе. 

Крупнейшие городские агломерации Европы / © Civixplorer

Согласно подсчетам, в столице России проживают около 18,8 миллиона человек. На втором месте находится Лондон с показателем в 15,1 миллиона, за ним следует агломерация столицы Франции — Париж — с населением 11,5 миллиона.

Крупнейшие городские агломерации Европы / © Civixplorer

При этом Стамбул, который формально мог бы считаться крупнейшим европейским городом, исключен из списка, так как значительная часть его населения проживает на азиатской стороне.

С 1950 года численность населения Европы выросла примерно на 200 миллионов — с 550 до 750 миллионов человек за 70 лет. До рубежа тысячелетия Европа была второй по численности частью света, но затем ее обогнала Африка, население которой увеличилось с 228 миллионов в 1950 году до 817 миллионов к 2000-му. Азия же на протяжении всего времени остается самой населенной частью света — к 2025 году там проживало около 4,6 миллиарда человек.

В пределах Европы Россия также лидирует по численности населения — около 145 миллионов человек. На втором месте находится Германия с 83 миллионами, на третьем — Великобритания, где проживает почти 68 миллионов. Для контраста: на территории Европы есть и карликовые государства, например, Сан-Марино, население которого составляет всего около 30 тысяч человек.

Последние комментарии

Mikhail Lukashev
7 минут назад
А вот всё-таки вопрос после прочтения. Циклы оледенение/потепление часты, по оружию/инструментам ничего особо не менялось, так почему порядка 200

Климат или враги: что запирало Homo sapiens в Африке четверть миллиона лет

Андрей Трифонов
38 минут назад
Равшан, есть,походу ты,самый блин умный тут с дивана пишешь 🤣

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Leonid Shumlyanskyy
49 минут назад
volodymyr, )))) Давно так не смеялся ))) в стане с какой жизнью ты нашел себя, убогий? ))) ты действительно не шутишь? )))

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Кирилл Крайнов
1 час назад
Alexander, вы не поверите. Население повсеместно вымирает именно в городах. В деревне население растёт, и падает оно не от плохой жизни, с от хорошей,

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Хозяин
1 час назад
Грид, Жириновский в свое время правильно сказал что все нефтяные и газовые компании надо национализировать, вот тогда бы спросить можно было, ну

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Василий Виноградов
1 час назад
Kuramori, крик души, прям. Можно критиковать, т.к. в эмоциональных крайностях писано. Но кое-что в этом есть. Довольно много правды. Даже когда малыш

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

aquaftor
2 часа назад
Pussyked, уважаем(ый/ая), это не является исключающим фактором. Но просто представьте себе ситуацию, если нигде не существует никаких средств

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Василий Виноградов
2 часа назад
Cepreu, в моём окружении мало рожают именно из-за проблем с жильём. Ещё фактор - постоянная пропаганда богатой жизни (кино, медиа и т.п), культ статуса. В

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Дима Пенза
2 часа назад
Владимир, динозавры которые обитали на суше не все были пернатыми.

Инфографика: страны, где находили окаменелости динозавров 

Василий Виноградов
2 часа назад
Владимир, у нас уже не первое время. И самое многочисленное поколение уже выходит из фертильного периода. Оно могло, а нынешнее поколение молодёжи

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Nikita Lazarenko
2 часа назад
Потом построят еще лучше телескоп и найдут еще более древнюю. Потом будет еще круче крутого телескоп И найдут галактику которая уже уходит в

Астрономы, вероятно, отыскали самую древнюю галактику

Странник
2 часа назад
Art, ну нет у неё хвоста кометы, ну нету его))) Так, иногда какие то проявления бывают и то, опять же, по информации откуда то, из каких то там

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS 

Serifa Alexander
2 часа назад
Александр, значит, они и не думают прятаться. Просто мимо летели. Может, у нас под боком новую трассу проложили, а нас известить не посчитали нужным.

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Vitaliy Polikarpov
3 часа назад
)))))

Стартовали летные испытания нового американского «самолета Судного дня» 

Valentin Beliaev
3 часа назад
Китай рулит! России остаётся только смотреть и облизывать я.

Эксперты оценили новый китайский беспилотный истребитель-невидимку, показанный на параде

Valentin Beliaev
3 часа назад
Lorhen, точно. Ее можно пить прямо из водопроводного крана. Совсем как в Париже.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Дмитрий Б
3 часа назад
Ib, ну так библии тоже больше тысячи лет, получается там тоже правда, так?

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Грид До
5 часов назад
Катя, это не Анапу, это Россию в это превратили..

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Грид До
5 часов назад
Алек, а у нас в России россиянам ничего не принадлежит, все Путину и его олигархам..

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Грид До
5 часов назад
Хозяин, не ври, мы от этого ничего не имеем..только долги...а жрут те, кто украл нашу нефть...

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

