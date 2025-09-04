Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Нидерландах бобры начали рыть 17-метровые туннели, поставив регион под опасность наводнений

В Нидерландах бобры вымерли в начале XIX века, но в 1988 году их завезли обратно. Сейчас в стране проживает более 7 тысяч бобров, и они угрожают местной инфраструктуре.

Фото: Nick Upton, The Guardian

Как сообщает The Guardian, бобры разрывают норы под авто- и железными дорогами, а также внутри дамб. Это серьезная проблема для Нидерландов, учитывая, что четверть территории страны находится ниже уровня моря. Специалист из управления водоснабжения Ривьеренланда рассказал, что они обнаружили туннели, уходящие в дамбу на глубину до 17 метров.

Бобры часто начинают рыть норы в дамбах, когда вода находится на высоком уровне. Вода поднимается выше и затапливает их жилище, тогда животные делают проходы выше. Так появляются длинные туннели, которые ослабляют дамбы.

Обнаружить норы достаточно сложно, поскольку их входы находятся под водой, а эффективные методы их картирования пока не появились. По ночам во время паводка специальные патрули с тепловизионными камерами ищут места активности бобров, но этот метод не всегда дает желаемые результаты.

В Нидерландах бобры признаны охраняемым видом. Даже если животное, которое доставляет проблемы, удается найти, убить его можно лишь в исключительных обстоятельствах.

Бобров пытались перемещать в другие места, но особой пользы это не принесло — звери стремятся просто вернуться. Пытаясь держать бобров под контролем, голландцам стали использовать другие методы: делали берега рек менее привлекательными для бобров, укрепляли дамбы сеткой, выкапывали и заделывали норы.

Ремонт повреждений в Маасдейке / © Maas Water Board

Жители холмистой провинции Лимбург сталкиваются с другими проблемами. Там бобры строят плотины в долинах ручьев, что приводит к подтоплениям. Это вредит фермерам, местным жителям и предприятиям. Это менее опасно, чем прорыв дамбы в польдерах ниже уровня моря, но все равно доставляет много неприятностей.

Ущерб от деятельности бобров обходится голландцам миллионы евро, и в дальнейшем затраты будут расти. Правительство Нидерландов, экологи и любители природы считают это оправданным. По их мнению, бобры приносят большую пользу и помогают сохранять биоразнообразие. Построенные бобрами плотины в засушливую погоду удерживают воду, а во время дождей бобровые каналы и плотины помогают регулировать сток. Некоторые любители природы уверены, что при строительстве объектов важно учитывать присутствие бобров.

Однако на севере Нидерландов недавно разработали систему зон. В «красных зонах» присутствие бобров нежелательно, там разрешили их отстрел.

Власти страны осознают проблему и уже создали единый национальный протокол по бобрам. Каждая провинция раньше могла установить свои правила, но теперь в Нидерландах действует общий порядок. Возможно, в будущем там введут систему зонирования по всей стране — слишком рисково оставлять бобров в уязвимых низинных польдерах.