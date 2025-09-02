Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай ввел в строй самую мощную в мире морскую ветротурбину

Китайская компания Dongfang Electric вырвалась в мировые лидеры, установив морскую ветротурбину мощностью 26 мегаватт. Еще весной первенство принадлежало Siemens Gamesa с ее 21,5-мегаваттным гигантом у берегов Дании, но рекорд европейцев быстро пал.

Морская ветротурбина / © Dongfang Electric Corporation

Новая ветряная турбина поражает масштабом: высота стойки ветряка достигает 185 метров, диаметр ротора — 310 метров, а размах вращающихся лопастей охватывает площадь в 77 тысяч квадратных метров — примерно как десять стандартных футбольных полей. Свыше 30 тысяч деталей образуют механизм, рассчитанный выдерживать ветер скоростью до 200 километров в час и защищенный современными антикоррозийными решениями.

После подключения к энергосети установка при средней скорости ветра 10 метров в секунду сможет выдавать около 100 гигаватт-часов электроэнергии ежегодно — этого достаточно, чтобы обеспечить светом и теплом порядка 55 тысяч домохозяйств.

Кроме того, ввод в строй столь мощной установки позволит Китаю ежегодно экономить около 30 тысяч тонн угля и сокращать выбросы углекислого газа на 80 тысяч тонн.