Китай ввел в строй самую мощную в мире морскую ветротурбину
Китайская компания Dongfang Electric вырвалась в мировые лидеры, установив морскую ветротурбину мощностью 26 мегаватт. Еще весной первенство принадлежало Siemens Gamesa с ее 21,5-мегаваттным гигантом у берегов Дании, но рекорд европейцев быстро пал.
Новая ветряная турбина поражает масштабом: высота стойки ветряка достигает 185 метров, диаметр ротора — 310 метров, а размах вращающихся лопастей охватывает площадь в 77 тысяч квадратных метров — примерно как десять стандартных футбольных полей. Свыше 30 тысяч деталей образуют механизм, рассчитанный выдерживать ветер скоростью до 200 километров в час и защищенный современными антикоррозийными решениями.
После подключения к энергосети установка при средней скорости ветра 10 метров в секунду сможет выдавать около 100 гигаватт-часов электроэнергии ежегодно — этого достаточно, чтобы обеспечить светом и теплом порядка 55 тысяч домохозяйств.
Кроме того, ввод в строй столь мощной установки позволит Китаю ежегодно экономить около 30 тысяч тонн угля и сокращать выбросы углекислого газа на 80 тысяч тонн.
В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
