Олег Гончар
Олег Гончар
2 сентября, 07:02
Китай ввел в строй самую мощную в мире морскую ветротурбину

Китайская компания Dongfang Electric вырвалась в мировые лидеры, установив морскую ветротурбину мощностью 26 мегаватт. Еще весной первенство принадлежало Siemens Gamesa с ее 21,5-мегаваттным гигантом у берегов Дании, но рекорд европейцев быстро пал.

Сообщество
# Китай
# технологии
# энергетика
Морская ветротурбина / © Dongfang Electric Corporation
Морская ветротурбина / © Dongfang Electric Corporation

Новая ветряная турбина поражает масштабом: высота стойки ветряка достигает 185 метров, диаметр ротора — 310 метров, а размах вращающихся лопастей охватывает площадь в 77 тысяч квадратных метров — примерно как десять стандартных футбольных полей. Свыше 30 тысяч деталей образуют механизм, рассчитанный выдерживать ветер скоростью до 200 километров в час и защищенный современными антикоррозийными решениями.

После подключения к энергосети установка при средней скорости ветра 10 метров в секунду сможет выдавать около 100 гигаватт-часов электроэнергии ежегодно — этого достаточно, чтобы обеспечить светом и теплом порядка 55 тысяч домохозяйств.

Кроме того, ввод в строй столь мощной установки позволит Китаю ежегодно экономить около 30 тысяч тонн угля и сокращать выбросы углекислого газа на 80 тысяч тонн.

Сергей Механик
Сергей Механик
22 секунды назад
-
0
+
Ну молодцы. 👍 Хотя интересно, каковы сроки окупаемости затрат на это сооружение? А не выгоднее ли не гнаться за рекордом, а несколько ветряков, но меньшего размера? 🤔
1 сентября, 08:09
Адель Романова

В Польше нашли захоронение обнимающихся взрослых и детей эпохи мезолита

В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.

Археология
# захоронения
# массовое захоронение
# мезолит
1 сентября, 18:44
Василий Парфенов

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.

Астрономия
# JWST
# астрофизика
# Великие обсерватории
# внеземная жизнь
30 августа, 10:43
Александр Березин

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.

Астрономия
# LIGO
# астрономия
# гравитационные волны
# нейтронные звезды
# теория Горькавого
# черные дыры звездной массы
27 августа, 10:07
Александр Березин

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
27 августа, 15:12
ФизТех

Физики предложили новый способ создания квантового кота Шредингера

Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.

ФизТех
# квантовая механика
# квантовая суперпозиция
# Кот Шредингера
# свет
# суперпозиция
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
