Где риск засухи самый высокий: глобальная карта

К 2050 году более 1,6 миллиарда человек, включая почти 20% населения Африки, подвергнутся сильным и экстремальным засухам, если реализуется пессимистический сценарий, о котором говорится в докладе INFORM Climate Change — совместного проекта Евро-Средиземноморского центра по изменению климата и Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Где риск засухи самый высокий: глобальная карта / © Statista

Наибольшая прогнозируемая подверженность засухам отмечается в Азии и Африке. Пять стран с наибольшим риском находятся на «Черном континенте»: Сомали, Намибия, Зимбабве, Мавритания и Южная Африка.

Все они набрали более девяти баллов по индексу риска INFORM, который измеряет вероятность и последствия гуманитарных кризисов. Среди других стран, превышающих порог «очень высокого риска» в 6,9, — Ирак, Сирия и Афганистан.

По словам аналитиков, основным фактором, усиливающим подверженность засухам, стало изменение климата, а не рост населения. Засухи часто развиваются медленно, могут охватывать целые регионы и продолжаться годами. Ожидается, что изменение климата увеличит риск засух по всему миру: повышение температуры приводит к иссушению почвы, а изменение режима осадков делает водоснабжение менее предсказуемым.

Индекс риска INFORM, разработанный Центром знаний по управлению рисками стихийных бедствий, объединяет ряд данных в единый показатель. Он помогает правительствам и гуманитарным организациям оценить, где наиболее вероятны будущие кризисы и насколько серьезными они могут быть.