Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
29 августа, 07:38
Рейтинг: +1051
Посты: 2350

SpaceX опубликовала высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане

На этой неделе самая мощная в мире ракета успешно совершила важный испытательный полет, выполнив поставленные задачи и положив конец череде неудовлетворительных результатов, которые преследовали Starship V2 с начала 2025 года.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
# фотографии
Приводнение Ship 37 в Индийском океане / © SpaceX
Приводнение Ship 37 в Индийском океане / © SpaceX

После десятого тестового полета Starship американская космическая компания SpaceX не перестает удивлять пользователей Сети, публикуя все новые и новые кадры с юбилейного испытания.

Посадка Ship 37 в Индийском океане / © SpaceX
Посадка Ship 37 в Индийском океане / © SpaceX

На этот раз Илон Маск выложил высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане, снятые с камер, установленных на буе, а также видеозапись посадки, сделанную с помощью дрона.

© SpaceX

Напомним, что Starship успешно вернулся в атмосферу с намеренно отсутствующими плитками, выполнил маневры для дополнительной нагрузки на закрылки, получил видимые повреждения двигательного отсека и закрылков, но все же совершил приводнение всего в трех метрах от заданной точки в Индийском океане.

© SpaceX
