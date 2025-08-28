Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта рождаемости в 2024 году: какие страны выше, а какие ниже уровня воспроизводства

Карта наглядно показывает, в каких странах уровень рождаемости в 2024 году оказался выше, а в каких ниже уровня воспроизводства. Авторы карты взяли за ориентир два ребенка на одну женщину, но демографы считают, что устойчивый рост начинается с 2,1.

Карта рождаемости по отношению к уровню воспроизводства в 2024 году / © Reddit

Рождаемость — один из важнейших демографических показателей, влияющих на естественный прирост населения. Он показывает, сколько детей рождается на одну женщину. Воспроизводство — процесс смены поколений людей, происходящий за счёт естественного движения населения.

В 2024 году во всём мире проживало более 8,1 миллиарда людей. Хотя численность населения с каждым годом продолжает расти, по данным ООН, из 237 стран и зависимых территорий только в 105 рождаемость оказалась выше уровня воспроизводства.

Больше всего детей на одну женщину родилось в Чаде — 6,03. Далее в рейтинге оказались Сомали (6,01) и Демократическая Республика Конго (5,98).

Самый низкий уровень рождаемости в 2024 году зафиксирован в Макао (Китай) — 0,68 детей на одну женщину, за ним следуют Гонконг (Китай) (0,73) и Южная Корея (0,73).

Низкий уровень рождаемости приводит к старению населения. Международный валютный фонд называет старение населения самой серьезной демографической проблемой, стоящей перед миром.