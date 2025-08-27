Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученый заявил, что разгадал тайну Бермудского треугольника

Бермудский треугольник, расположенный между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, с давних пор известен сообщениями об исчезновениях самолетов и кораблей, что порождало сверхъестественные версии. Однако британский океанограф из Саутгемптонского университета доктор Саймон Боксалл заявил, что истинное объяснение не связано с НЛО или межпространственными порталами.

Бермудский треугольник / © Wikipedia

По словам специалиста, исчезновения судов в районе Бермудского треугольника связаны с так называемыми волнами-убийцами высотой до 30 метров.

В этом районе Атлантики часто сходятся штормы с юга и севера. Если к ним добавляются сильные порывы ветра со стороны Флориды, условия становятся благоприятными для образования экстремально высоких штормовых волн — непредсказуемых стен воды. Они поднимаются за пару минут, и способны потопить даже крупное судно. В ряде случаев сила удара способна буквально расколоть судно, из-за чего экипаж не всегда успевает подать сигнал бедствия.

Слухи о загадочных и опасных свойствах Бермудского треугольника появились после исчезновения в 1918 году американского грузового судна Военно-морских сил США «Циклоп» (USS Cyclops). Судно следовало из Южной Америки в США и относилось к классу больших транспортных кораблей Proteus, его длина достигала 165 метров. Несмотря на масштабные поиски, ни само судно, ни 306 человек, находившихся на его борту, не были обнаружены — словно они исчезли в морской бездне.

В этой истории есть еще одна очень характерная особенность — перед своим исчезновением экипаж корабля не подал сигнал бедствия. Что бы ни стало причиной трагедии, очевидно одно — оно застигло корабль врасплох, не предоставив его экипажу ни минуты на спасение. Похожая картина наблюдалась во многих случаях исчезновений судов в Бермудском треугольнике.



