Почему и как бенгальская кошка не стала домашней

Когда мы говорим «кошка», мы обычно представляем домашнего любимца. Но в древнем Китае рядом с человеком жила совсем другая кошка — дикая бенгальская (Prionailurus bengalensis). Она не стала домашним питомцем, но была соседом человека на тысячи лет раньше домашних кошек.

Фото: Soumyajit Nandy — Own work, CC BY-SA 4.0

Новое генетическое и археологическое исследование показало, что история взаимоотношений человека и кошек в Китае гораздо сложнее и древнее, чем считалось ранее. Задолго до появления привычных домашних кошек рядом с людьми жили дикие бенгальские кошки — то есть не современная порода домашних кошек, а дикий азиатский вид (Prionailurus bengalensis). Это продолжалось на протяжении более 3 500 лет.

Самые древние следы совместной жизни людей и кошек были найдены в западном Китае и датируются примерно 3300 годом до нашей эры. Однако ДНК-анализ показал, что это были не домашние кошки, а именно дикие бенгальские кошки (Prionailurus bengalensis) — небольшие лесные хищники, обитающие в Азии. Эти животные постепенно привыкли к человеку и начали селиться рядом с полями и деревнями, где было много грызунов.

Исследователи использовали радиоуглеродное датирование и секвенирование ядерного и митохондриального геномов из 22 образцов костей древних кошек, найденных на 14 археологических памятниках по всему Китаю, датируемых периодом от 3500 г. до н. э. до 1800 г. н. э. Работа была опубликована 27 ноября 2025 года в журнале Cell Genomics.

Возникла своеобразная форма сотрудничества. Бенгальские кошки охотились на мышей и крыс, спасая урожай, а люди терпели их присутствие, а иногда даже подкармливали или брали детенышей, чтобы вырастить их поблизости от жилья. Однако полностью одомашнить этих кошек не удалось: они сохраняли дикую природу и не становились настоящими домашними животными, как современные кошки.

На протяжении тысяч лет человек и бенгальская кошка сосуществовали, выполняя взаимовыгодную роль. Эти отношения были похожи на своеобразный «договор»: кошки получали пищу и укрытие, а люди — защиту от вредителей. Это напоминало ранние стадии одомашнивания, но до окончательного приручения дело так и не дошло.

Примерно в III–VI веках нашей эры ситуация резко изменилась. В этот период Китай переживал эпоху смут, войн и климатического похолодания. Население сократилось, земледелие пришло в упадок, а вместе с этим исчезли и условия, при которых бенгальские кошки могли жить рядом с человеком. Археологические находки показывают, что в течение примерно 600 лет кошек в Китае практически не было вовсе.

Ситуация изменилась лишь в VII–VIII веках, когда в Китай пришли домашние кошки. Их привезли торговцы по Шелковому пути из западных регионов. Путь начинался с Ближнего Востока и Египта, где кошек уже целенаправленно разводили и ценили как животных, приносящих удачу, защищающих запасы и даже обладающих религиозным значением.

Первые домашние кошки в Китае были редкостью и роскошью. Они считались экзотическими животными и содержались преимущественно при дворе и в домах знати. Сохранились росписи в гробницах IX века, изображающие кошек, а также записи о том, как императрицы дарили котов придворным. Особенно ценились белые кошки — их цвет считался священным.

В отличие от бенгальских кошек, домашние оказались более спокойными, дружелюбными и безопасными для хозяйства. Они не нападали на кур и другую птицу, а предпочитали ловить небольших грызунов. Поэтому люди приняли их гораздо охотнее. Со временем домашние кошки полностью вытеснили бенгальских из человеческой среды обитания.

Сегодня бенгальские кошки в Китае до сих пор считаются вредителями: они нередко убивают птицу, за что в народе получили прозвище «куриный тигр». Таким образом, их отношения с человеком окончательно испортились.

Исследователи подчеркивают, что история кошек в Китае наглядно показывает: одомашнивание — это не мгновенный процесс, а длительное и сложное взаимодействие, зависящее от экономики, климата, культуры и образа жизни людей. В Китае кошки не были «одомашнены» напрямую из местных диких видов — их привезли извне, когда общество уже было готово принять именно домашнего питомца, а не дикого соседа.

История кошки в Китае — это путь от дикого охотника-помощника до любимца человека, который занял место у очага спустя тысячи лет после первой встречи.