  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Igor Игорь
Igor Игорь
2 декабря, 10:17
Рейтинг: +6
Посты: 2

Почему и как бенгальская кошка не стала домашней

Когда мы говорим «кошка», мы обычно представляем домашнего любимца. Но в древнем Китае рядом с человеком жила совсем другая кошка — дикая бенгальская (Prionailurus bengalensis). Она не стала домашним питомцем, но была соседом человека на тысячи лет раньше домашних кошек.

Сообщество
# археология
# генетика
# доместикация
# кошки
# одомашнивание
Фото: Soumyajit Nandy - Own work, CC BY-SA 4.0
Фото: Soumyajit Nandy — Own work, CC BY-SA 4.0

Новое генетическое и археологическое исследование показало, что история взаимоотношений человека и кошек в Китае гораздо сложнее и древнее, чем считалось ранее. Задолго до появления привычных домашних кошек рядом с людьми жили дикие бенгальские кошки — то есть не современная порода домашних кошек, а дикий азиатский вид (Prionailurus bengalensis). Это продолжалось на протяжении более 3 500 лет.

Самые древние следы совместной жизни людей и кошек были найдены в западном Китае и датируются примерно 3300 годом до нашей эры. Однако ДНК-анализ показал, что это были не домашние кошки, а именно дикие бенгальские кошки (Prionailurus bengalensis) — небольшие лесные хищники, обитающие в Азии. Эти животные постепенно привыкли к человеку и начали селиться рядом с полями и деревнями, где было много грызунов.

Исследователи использовали радиоуглеродное датирование и секвенирование ядерного и митохондриального геномов из 22 образцов костей древних кошек, найденных на 14 археологических памятниках по всему Китаю, датируемых периодом от 3500 г. до н. э. до 1800 г. н. э. Работа была опубликована 27 ноября 2025 года в журнале Cell Genomics.

Возникла своеобразная форма сотрудничества. Бенгальские кошки охотились на мышей и крыс, спасая урожай, а люди терпели их присутствие, а иногда даже подкармливали или брали детенышей, чтобы вырастить их поблизости от жилья. Однако полностью одомашнить этих кошек не удалось: они сохраняли дикую природу и не становились настоящими домашними животными, как современные кошки.

На протяжении тысяч лет человек и бенгальская кошка сосуществовали, выполняя взаимовыгодную роль. Эти отношения были похожи на своеобразный «договор»: кошки получали пищу и укрытие, а люди — защиту от вредителей. Это напоминало ранние стадии одомашнивания, но до окончательного приручения дело так и не дошло.

Примерно в III–VI веках нашей эры ситуация резко изменилась. В этот период Китай переживал эпоху смут, войн и климатического похолодания. Население сократилось, земледелие пришло в упадок, а вместе с этим исчезли и условия, при которых бенгальские кошки могли жить рядом с человеком. Археологические находки показывают, что в течение примерно 600 лет кошек в Китае практически не было вовсе.

Ситуация изменилась лишь в VII–VIII веках, когда в Китай пришли домашние кошки. Их привезли торговцы по Шелковому пути из западных регионов. Путь начинался с Ближнего Востока и Египта, где кошек уже целенаправленно разводили и ценили как животных, приносящих удачу, защищающих запасы и даже обладающих религиозным значением.

Первые домашние кошки в Китае были редкостью и роскошью. Они считались экзотическими животными и содержались преимущественно при дворе и в домах знати. Сохранились росписи в гробницах IX века, изображающие кошек, а также записи о том, как императрицы дарили котов придворным. Особенно ценились белые кошки — их цвет считался священным.

В отличие от бенгальских кошек, домашние оказались более спокойными, дружелюбными и безопасными для хозяйства. Они не нападали на кур и другую птицу, а предпочитали ловить небольших грызунов. Поэтому люди приняли их гораздо охотнее. Со временем домашние кошки полностью вытеснили бенгальских из человеческой среды обитания.

Сегодня бенгальские кошки в Китае до сих пор считаются вредителями: они нередко убивают птицу, за что в народе получили прозвище «куриный тигр». Таким образом, их отношения с человеком окончательно испортились.

Исследователи подчеркивают, что история кошек в Китае наглядно показывает: одомашнивание — это не мгновенный процесс, а длительное и сложное взаимодействие, зависящее от экономики, климата, культуры и образа жизни людей. В Китае кошки не были «одомашнены» напрямую из местных диких видов — их привезли извне, когда общество уже было готово принять именно домашнего питомца, а не дикого соседа.

История кошки в Китае — это путь от дикого охотника-помощника до любимца человека, который занял место у очага спустя тысячи лет после первой встречи.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Дек
900
Китообразные: от наземных предков к властителям океанов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
750
Смутное время (1604—1613 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Морское обрастание в Арктике: жизнь в замедленной съемке
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
03 Дек
1000
История нашего алфавита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Дек
1400
Радиоастрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
1 декабря, 13:07
Александр Березин

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов написал статью о необходимости воздерживаться от пилотируемых полетов на Марс. Вместо этого он предложил изучать Луну. Но часть причин, которыми Митрофанов мотивировал такой «лунный уклон», расходится с последними научными теориями о природе земного спутника.

Космонавтика
# биология
# внеземная жизнь
# колонизация Марса
# космос
# Луна
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Пермские ученые создали робота-пациента для обучения врачей диагностике гипертонии

    2 декабря, 08:56

  2. Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

    1 декабря, 17:18

  3. Внеземную цивилизацию поищут на примере Земли будущего

    1 декабря, 16:46

  4. Экзамен на выносливость: в России cоздали первый масштабный набор тестов для нейросетей на «понимание» длинных текстов

    1 декабря, 16:13
Выбор редакции

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

Последние комментарии

Maksim Pavlyuchenko
2 минуты назад
Bahtiyar, оккупация РФ, Евросовка и Содружества, систематические нападения на неисламистов, убийства, похищения людей, педофилия, изнасилования,

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

redrem 1war
4 минуты назад
Сергей, каких далеких, эта хрень рассыпется за пару столетий в труху если что

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Maksim Pavlyuchenko
6 минут назад
Kamil, исламский мир каждый только в РФ каждый день занимается убийствами, грабежами, избиениями и износами.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Maksim Pavlyuchenko
7 минут назад
Александр, американцы и евреи бегают полуголыми по чужим странам, режут обывателей, садятся на пособия, сношают детей и устраивают сеансы массовых

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Maksim Pavlyuchenko
9 минут назад
Эртинн, для этого есть еврокуки и владим владимычи

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Maksim Pavlyuchenko
10 минут назад
Борис, их еще и подозрительно зеленым цветом всегда рисуют, а места их наиболее плотного расселения удивительно легко сделались мусульманскими

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Kiridan
12 минут назад
Миха, Ты чего нагородил, шизофреник?

Весь мировой объем золота — в одном графическом представлении

French Randall
22 минуты назад
I find it interesting how social media platforms like Twitter, Telegram, and VK are integrated here. It's crucial to have easy sharing options for engaging content like this. Speaking of engagement, have you tried https://tunnelrushgame.io

Reditus Space представила проект нового многоразового спускаемого аппарата 

Эртинн Доржу
28 минут назад
Может лучше помогут Палестине восстановить города, экономику после израильских бомбардировок.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Waldemar Wasielewski
29 минут назад
Абсолютно не информативно т.к. может быть не леса много, а людей мало... Возможно, не учитываются миллионы вырубленных гектар, хотя по изменению

Страны с наибольшей площадью лесов на душу населения

For Maria
37 минут назад
Андрей, причём тут современные технологии? Если они они пользовались этим, это не значит что они понимали как на винограде появляются дикие дрожжи.

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Сергей Механик
40 минут назад
Для успешного повседневного использования ИИ необходим, как минимум, беспрепятственный круглосуточный доступ в Интернет. К сожалению, пока ещё

Какие страны вырвались вперед в гонке повседневного использования ИИ?

Максим Коломиец
41 минута назад
Входящие в состав. Смирись.

Страны с наибольшей площадью лесов на душу населения

Николай Цыгикало
59 минут назад
"разъединились на геосинхронной орбите" - видимо, геостационарной. Она, конечно, тоже геосинхронная, но геосинхронных орбит великое множество, а

Космические аппараты Китая расстыковались после первых в мире испытаний дозаправки на геостационарной орбите

Иван Анатольевич
1 час назад
Артур, тогда только хирургия

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Burkut Bohdan
1 час назад
Alex, Русский мир должен быть изолирован с его агрессий, ненавистью и нацизмом.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Aliaksandr Kananovich
1 час назад
Андрей, а зачем стране-бензоколонке космическая отрасль? Тем более во времена, когда с продажей нефти все хуже и хуже? Дорого все это и выхлопа нет.

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Борис
1 час назад
В Мекке - главной мусульманской святыне священный метеорит помещён в огромном чёрном кубе - Каабе. Пророк Мухаммед, когда придумывал свою религию -

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Николай Цыгикало
1 час назад
Из новости следует, что в двигателе будет вентилятор, двухступенчатый компрессор и прямоточная часть. Двухступенчатый компрессор малоэффективен;

Разработан новый гибридный двигатель для коммерческих сверхзвуковых полетов

Aliaksandr Kananovich
1 час назад
Оккупированные территории Украины закрасили в Россию. Ясно-понятно все с этим ресурсом.

Страны с наибольшей площадью лесов на душу населения

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно