Россия вошла в тройку стран с наибольшим числом несчастных случаев из-за селфи
В эпоху социальных сетей стремление сделать идеальное селфи порой может стоить жизни.
Специалисты юридической компании The Barber Law Firm проанализировали случаи, связанные с селфи, по всему миру в период с марта 2014 по май 2025 года. Используя данные новостных источников, исследование включало только те случаи, когда попытка сделать селфи напрямую приводила к травмам или смерти.
Наиболее опасной страной оказалась Индия — на ее долю пришлось более 42% всех зарегистрированных случаев травм и смертей из-за селфи в мире. Из 271 пострадавшего в Индии 214 погибли, а 57 получили травмы.
США заняли второе место, причем количество смертей там значительно меньше. Всего было зафиксировано 45 пострадавших — из них 37 погибших и восемь раненых.
Россия оказалась на третьем месте с 19 пострадавшими — 18 смертей и один раненый.
По данным исследования, самая распространенная причина смертей из-за селфи в мире — падение, на которое приходится 46% всех случаев. Независимо от того, падают ли с крыш, скал или высоких сооружений, происшествия, связанные с высотой, остаются наиболее частыми и часто наиболее смертельными.
Топ-10 стран по числу пострадавших ради красивого селфи:
1. Индия — 271;
2. США — 45;
3. Россия — 19;
4. Пакистан — 16;
5. Австралия — 15;
6. Индонезия — 14;
7. Кения — 13;
8. Великобритания — 13;
9. Испания — 13;
10. Бразилия — 13.
