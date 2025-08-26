Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Россия вошла в тройку стран с наибольшим числом несчастных случаев из-за селфи

Девушка делает селфи с видом на Гранд-Каньон / © UIG / Getty Images

Специалисты юридической компании The Barber Law Firm проанализировали случаи, связанные с селфи, по всему миру в период с марта 2014 по май 2025 года. Используя данные новостных источников, исследование включало только те случаи, когда попытка сделать селфи напрямую приводила к травмам или смерти.

Наиболее опасной страной оказалась Индия — на ее долю пришлось более 42% всех зарегистрированных случаев травм и смертей из-за селфи в мире. Из 271 пострадавшего в Индии 214 погибли, а 57 получили травмы.

США заняли второе место, причем количество смертей там значительно меньше. Всего было зафиксировано 45 пострадавших — из них 37 погибших и восемь раненых.

Россия оказалась на третьем месте с 19 пострадавшими — 18 смертей и один раненый.

По данным исследования, самая распространенная причина смертей из-за селфи в мире — падение, на которое приходится 46% всех случаев. Независимо от того, падают ли с крыш, скал или высоких сооружений, происшествия, связанные с высотой, остаются наиболее частыми и часто наиболее смертельными.

Топ-10 стран по числу пострадавших ради красивого селфи:

1. Индия — 271;

2. США — 45;

3. Россия — 19;

4. Пакистан — 16;

5. Австралия — 15;

6. Индонезия — 14;

7. Кения — 13;

8. Великобритания — 13;

9. Испания — 13;

10. Бразилия — 13.