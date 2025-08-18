Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самая далёкая обнаруженная звезда может оказаться не звездой

Галактика Sunrise (z ≈ 5,93) / © JWST NIRCam, The Astrophysical Journal

Самая далекая звезда Earendel, что переводится с англосаксонского как «утренняя звезда», была впервые обнаружена с помощью телескопа «Хаббл» (Hubble Space Telescope) в 2022 году. Объект расположен в 12,9 миллиардах световых лет от нас.

В рамках исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal, астрономы использовали космический телескоп Джеймса Уэбба для анализа света Earendel. Они пришли к выводам, что объект ранее мог быть неправильно классифицирован. Теперь учёные предположили, что Earendel скорее является компактным звездным скоплением.

Спектральные особенности Earendel соответствуют характеристикам шаровых скоплений — типу звездных скоплений, обнаруженных в ближайшей вселенной.

По словам учёных, необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы подтвердить истинную природу Earendel.