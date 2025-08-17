Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Дубае раскрыли детали второго по высоте небоскреба в мире

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обнародовали схему функционального зонирования небоскреба «Бурдж-Азизи» (Burj Azizi) в Дубае, высота которого составит 725 метров. Новый небоскреб назвали в честь компании, отвечающей за проект — Azizi Developments.

Рендер башни «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments

Согласно схеме, «Бурдж-Азизи» получит самую высокую смотровую площадку в мире, а в башне разместятся самые высокие клуб, спа-центр и ресторан в мире.

Схема функционального зонирования небоскреба «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments

Заявленная высота ставит его на второе место в мире среди небоскребов — после 828-метрового «Бурдж-Халифа». Однако если в Саудовской Аравии все же построят километровый небоскреб Jeddah Tower, оба здания в ОАЭ опустятся в мировом рейтинге высот.

Рендер башни «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments

Кроме того, существует небольшая вероятность, что «Лахта Центр — 2» ненадолго опередит «Бурдж-Азизи». В таком случае оно какое-то время будет третьим по высоте в мире.