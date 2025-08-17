Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Дубае раскрыли детали второго по высоте небоскреба в мире
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обнародовали схему функционального зонирования небоскреба «Бурдж-Азизи» (Burj Azizi) в Дубае, высота которого составит 725 метров. Новый небоскреб назвали в честь компании, отвечающей за проект — Azizi Developments.
Согласно схеме, «Бурдж-Азизи» получит самую высокую смотровую площадку в мире, а в башне разместятся самые высокие клуб, спа-центр и ресторан в мире.
Заявленная высота ставит его на второе место в мире среди небоскребов — после 828-метрового «Бурдж-Халифа». Однако если в Саудовской Аравии все же построят километровый небоскреб Jeddah Tower, оба здания в ОАЭ опустятся в мировом рейтинге высот.
Кроме того, существует небольшая вероятность, что «Лахта Центр — 2» ненадолго опередит «Бурдж-Азизи». В таком случае оно какое-то время будет третьим по высоте в мире.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Австралийские океанологи погрузились на шесть километров на дно желоба Нова-Кантон и стали свидетелями необычного передвижения глубоководных актиний. Стиль жизни этих животных за некоторыми исключениями совершенно пассивный. Но в этот раз особи неустановленных видов приняли горизонтальное положение и катились по гладкому дну. Интересно, что когда исследовательский аппарат подплыл поближе, актинии замерли.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
