Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые предложили повысить производство калийных удобрений с помощью ультразвука и крахмала
Калийные удобрения, без которых невозможно современное сельское хозяйство, производят из сильвинитовой руды, добываемой в шахтах. По мере разработки месторождений в ней растет содержание примесей: глинистых шламов и сульфата кальция (гипса). Эти «лишние» компоненты мешают процессу очистки руды, что снижает эффективность производства и увеличивает потери ценного сырья. Ученые Пермского Политеха предложили новый способ обогащения калийных руд, который решает эту проблему за счет ультразвуковой обработки и применения экологичного реагента на основе картофельного крахмала, позволяя получать концентрат с содержанием калия до 95%. Внедрение может принести дополнительный доход калийному предприятию в размере более 2,2 миллиарда рублей в год.
Современное сельское хозяйство невозможно представить без калийных удобрений — одного из трех ключевых элементов питания растений, наряду с азотом и фосфором. От них зависят урожайность, качество плодов и устойчивость культур. Однако производство удобрений наталкивается на серьезное препятствие: сырье для них становится все хуже. Дело в том, что самые хорошие и чистые пласты калийной руды (сильвина), которые добывали раньше, постепенно заканчиваются. Теперь приходится разрабатывать более глубокие и сложные слои, содержащие примеси. В такой породе, формировавшейся миллионы лет, накопилось много посторонних веществ — в основном это липкая глина и твердые частицы гипса. В результате в каждой новой тонне добытого сырья ценного калия становится меньше, а ненужного шлама все больше.
Первым шагом на пути к чистому продукту является измельчение руды. Сначала добытую горную породу дробят, а затем размалывают, чтобы высвободить ценные минеральные зерна. Но именно здесь и проявляется главная сложность работы с загрязненным сырьем. В процессе измельчения мельчайшие частицы глины и гипса не отделяются, а, наоборот, прочно слипаются с крупицами полезного сильвина, образуя «грязевые комки».
Это снижает эффективность следующего ключевого этапа — флотации. Этот основной промышленный метод обогащения сильвинитовых руд работает по принципу избирательной адсорбции флотореагентов на сильвине (КС1), разделении гидрофобного хлорида калия, покрытого флотореагентом от хлорида натрия, за счет прилипания к пузырькам воздуха, пропускаемого через смесь руды с водой. Однако образовавшиеся мелкодисперсный глинистый шлам, частицы сульфата кальция и «грязевые комки» полностью нарушают этот процесс. Частицы глины и гипса либо сами цепляются за пузырьки, загрязняя конечный концентрат, либо, облепив крупицу сильвина, утягивают ее на дно, в отвалы. В результате чистота продукта падает, а потери КС1 растут.
Существующие на сегодня методы борьбы с этой проблемой часто оказываются неэффективными. Некоторые технологии используют ультразвук, но обрабатывают им только реагенты, а не саму руду, что все равно не разрушает вредные сгустки. Другие подходы усложняют производство, добавляя, например, гидроциклоны для отсева глины, но это делает процесс дорогим и многоступенчатым. Главный недостаток этих решений — они плохо справляются именно с комплексной проблемой, когда в руде одновременно много глины и гипса. В такой ситуации увеличение дозы реагентов почти не помогает, а лишь удорожает производство, а дополнительные устройства не гарантируют нужной чистоты удобрений.
Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали новый способ обогащения калийных руд на основе ультразвука и картофельного крахмала. В отличие от аналогов, где ультразвук служит лишь для активации реагентов, здесь он выполняет ключевую подготовительную работу: его направляют непосредственно на суспензию измельченной руды. На изобретение выдан патент.
Суть метода состоит в том, чтобы подготовить сырье и точечно убрать примеси, с которыми не справляется стандартная флотация.
— На первом этапе смесь измельченной руды с водой обрабатывают ультразвуком. Звуковые волны имеют частоту около 22 000 колебаний в секунду, а их мощность подобрана так, чтобы они создавали в жидкости миллионы микроскопических пузырьков, которые мгновенно схлопываются, создавая эффект крошечных направленных ударов. Вся обработка длится от 50 до 75 секунд — этого достаточно, чтобы надежно «разбить» природные комки глины и гипса, — рассказал Владимир Пойлов, профессор кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, доктор технических наук.
Говоря проще, это похоже на то, как лопаются пузырьки в газировке, но с огромной скоростью и силой. Когда ультразвук проходит через жидкость, он создает в ней области низкого давления, где мгновенно образуются крошечные пузырьки пара или газа. Почти сразу же, в следующее мгновение, давление вокруг них снова возрастает, и пузырьки не просто исчезают, а резко сжимаются до точки исчезновения. В момент этого схлопывания выделяется энергия на микроуровне, которая работает как мини-взрыв. Именно эти миллионы мощных микрорударчиков и «отбивают» частицы глины и гипса от частиц руды и друг от друга, разрушая природные сцепления.
— На втором этапе в подготовленную смесь вводится минимально необходимое количество картофельного крахмала. Его молекулы находят и крепко связываются только с поверхностью примесных частиц — глины и гипса, игнорируя при этом ценные крупицы сильвина. В результате при последующей флотации «запакованные» крахмалом примеси теряют способность прилипать к пузырькам воздуха и остаются в растворе, а чистый сильвин беспрепятственно всплывает, формируя высококачественный концентрат, — добавил Алексей Чернышев, аспирант кафедры «Химические технологии» ПНИПУ.
Эффективность метода подтвердилась в ходе лабораторных испытаний. Содержание основного продукта — хлористого калия — в конечном концентрате удалось повысить до 94,5%. Однако ключевой экономический результат — это сокращение безвозвратных потерь сырья. Доля калия, уходившая в отвалы, снизилась с 2,75% до 1,85%. Для крупного предприятия, перерабатывающего 10 млн тонн руды в год, это означает снижение потерь 90 тысяч тонн готового продукта. В денежном выражении, при рыночной цене хлористого калия около 300 долларов за тонну, предотвращенные потери смогут приносить дополнительный доход в размере более 2,2 миллиарда рублей в год только на одном калийном предприятии.
Таким образом, разработка ученых представляет собой готовое технологическое решение для промышленности. Метод, объединяющий ультразвуковую обработку и избирательное действие крахмала, решает ключевую отраслевую задачу — эффективную переработку низкокачественного сырья. Технология не только повышает чистоту конечного продукта, но и обеспечивает экономию ресурсов, а также снижает экологическую нагрузку, превращая отходы в дополнительный доход.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Бурение — единственный способ добычи подземных углеводородов, но традиционные буровые растворы на основе нефтехимии создают серьезную экологическую угрозу. Их токсичные отходы отравляют почву и грунтовые воды, нанося долгосрочный ущерб экосистемам и здоровью людей. В качестве решения разрабатываются «зеленые» альтернативы: биоразлагаемые компоненты из отходов сельского хозяйства, растительных масел и природных полимеров, а также наночастицы. Однако у них есть недостатки: органические составы не всегда устойчивы к температурным условиям в скважинах, а нанотехнологии — дороги и не всегда экологичны. Это препятствует массовому переходу на безопасные методы. Ученые Пермского Политеха совместно с международными исследователями разработали новые классы реагентов для нефтедобычи, сочетающие биоразлагаемые компоненты с наночастицами. Данные составы сокращают вредные утечки более чем на 31% и при этом полностью разлагаются, не нанося ущерба природе.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Апреля, 2015
Животные-рекордсмены
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии