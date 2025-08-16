Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ударный американский дрон MQ-9 Reaper потерял пропеллер в полете

В декабре прошлого года американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper стоимостью 13 миллионов долларов потерпел крушение в Средиземном море.

Беспилотник MQ-9 Reaper / © USMC

Согласно недавно опубликованному отчету комиссии по расследованию авиакатастрофы, беспилотник MQ-9 Reaper, которым дистанционно управляли пилот и оператор с авиабазы Уайтмен в штате Миссури, вылетел из неустановленного пункта в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США. Спустя некоторое время крутящий момент двигателя аппарата резко упал, а затем полностью исчез. Несмотря на действия оператора, дрон начал терять высоту, пока не рухнул в море.

Компания General Atomics, производящая беспилотники MQ-9 Reaper, проанализировала данные потерпевшего крушение аппарата и пришла к выводу, что катастрофа произошла из-за отсоединения пропеллера от двигателя. По мнению General Atomics, наиболее вероятной причиной стала поломка спирального стопорного кольца внутри редуктора, удерживающего пропеллер. Производитель двигателя, компания Honeywell, ранее уже вносила изменения в регламент обслуживания, предписав замену таких колец каждые 3000 летных часов, что снизило количество подобных отказов. Однако разбившийся в декабре прошлого года MQ-9 Reaper находился лишь на полпути к следующему капитальному ремонту и замене кольца, что, как утверждается в отчете, означает его преждевременный износ.