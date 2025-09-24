О мероприятии

Астероиды тысячами и даже миллионами летают в Солнечной системе. Они несут как угрозу Земле, так и неисчислимые богатства в виде полезных ископаемых. В этих небесных телах скрыты загадки происхождения жизни и способы попасть к другим звездам. Астроном Александр Яровитчук расскажет о том, какими бывают обычные астероиды, и о некоторых самых уникальных и необычных известных малых планетах.

Расписание просп. Мира, 119, стр. 333 Москва 19:20 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация