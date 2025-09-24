  • Добавить в закладки
Лекция
12+
50 фактов об астероидах

Слушатели узнают, какими бывают астероиды.

Космонавтика и авиация
7 октября, 19:20 Идет 40 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 333

О мероприятии

Астероиды тысячами и даже миллионами летают в Солнечной системе. Они несут как угрозу Земле, так и неисчислимые богатства в виде полезных ископаемых. В этих небесных телах скрыты загадки происхождения жизни и способы попасть к другим звездам. Астроном Александр Яровитчук расскажет о том, какими бывают обычные астероиды, и о некоторых самых уникальных и необычных известных малых планетах.

Расписание
7
Вторник
Октябрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 333 Москва
19:20
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 333

24 сентября, 11:48
Александр Речкин
3
# NASA
# астероиды
# космос
