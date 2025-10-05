5 октября, 17:14
Редакция Naked Science
45

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концепт-арт Вадима Кашина (Wadim Kashin) / © Wadim Kashin
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

В его произведениях современная графика и футуристические мотивы сочетаются с нотами импрессионизма и сюрреализма. Грамотная работа с цветом и освещением усиливает атмосферу, увлекая зрителей в фантастические миры художника.

Научная фантастика тут соседствует с фэнтези, а брутализм киберпанка и постапокалипсиса противостоит хрупкости природы и тела. Каждая картина — это отдельная история, раскрываемая в мелочайших деталях.

Концепт-арт Вадима Кашина (Wadim Kashin) / © Wadim Kashin
Концепт-арт Вадима Кашина (Wadim Kashin) / © Wadim Kashin
Концепт-арт Вадима Кашина (Wadim Kashin) / © Wadim Kashin
Концепт-арт Вадима Кашина (Wadim Kashin) / © Wadim Kashin
Концепт-арт Вадима Кашина (Wadim Kashin) / © Wadim Kashin
Концепт-арт Вадима Кашина (Wadim Kashin) / © Wadim Kashin
Концепт-арт Вадима Кашина (Wadim Kashin) / © Wadim Kashin
Концепт-арт Вадима Кашина (Wadim Kashin) / © Wadim Kashin

