Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, как устройство системы высшего образования в регионе влияет на его экономический рост.
О мероприятии
Университеты как социальные институты существуют уже более тысячи лет и играют важную роль в жизни общества и государства. Эта роль радикально менялась, дополнялась и множилась с течением времени: от вольных союзов студентов и преподавателей к исследовательским и предпринимательским корпорациям.
Сегодня университеты очень разные, а их деятельность разнонаправленна. Это создает совсем разные представления о том, зачем нужен университет. Для студентов это может быть продление детства, место для социализации и получения знаний; для ученых – инфраструктура для работы над исследованиями; для государства – инструмент социальной политики, а для рынка – как «поставщик» кадров, так и индустриальный партнер.
На основе собственных исследований и управленческого опыта работы в российских вузах спикеры публичной дискуссии раскроют разные направления деятельности университетов и подсветят их неочевидные функции. Например, расскажут о том как некоторые маленькие российские вузы похожи на большие семьи, как устройство системы высшего образования в регионе влияет на его экономический рост и как проектирование образовательных программ проектирует и жизненные траектории студентов.
Спикеры: Олег Лешуков, заместитель проректора НИУ ВШЭ; Семен Янкевич, проректор по учебной работе КамГУ им. Витуса Беринга; Ксения Романенко, эксперт Лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ.
ул. Восточная, д. 4, корп. 1
Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Экологи «Газпром нефти» совместно с учеными провели экспедицию для сбора данных о биологическом разнообразии удаленных районов на границе Якутии и Иркутской области. Исследование стало частью многолетней программы по изучению растительного и животного мира около Чонской группы участков, результаты которой помогут в экологичной разработке месторождений Восточной Сибири.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Идеальные миры
Все СМИ пишут о новом вирусе из Китая. Информации много — и она противоречива. Стоит ли бояться?
Итоги года: десять главных событий в науке
Марсианский укроп и «атомный тормоз»: что остановит Илона Маска на пути к четвертой планете?
Топ удивительных разработок 2015 года
Санкции до небес: что за телескоп отключила Германия на российском «Спектре-РГ»?
Топ необычных авто советской эпохи
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии