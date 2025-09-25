О мероприятии

Университеты как социальные институты существуют уже более тысячи лет и играют важную роль в жизни общества и государства. Эта роль радикально менялась, дополнялась и множилась с течением времени: от вольных союзов студентов и преподавателей к исследовательским и предпринимательским корпорациям.

Сегодня университеты очень разные, а их деятельность разнонаправленна. Это создает совсем разные представления о том, зачем нужен университет. Для студентов это может быть продление детства, место для социализации и получения знаний; для ученых – инфраструктура для работы над исследованиями; для государства – инструмент социальной политики, а для рынка – как «поставщик» кадров, так и индустриальный партнер.

На основе собственных исследований и управленческого опыта работы в российских вузах спикеры публичной дискуссии раскроют разные направления деятельности университетов и подсветят их неочевидные функции. Например, расскажут о том как некоторые маленькие российские вузы похожи на большие семьи, как устройство системы высшего образования в регионе влияет на его экономический рост и как проектирование образовательных программ проектирует и жизненные траектории студентов.

Спикеры: Олег Лешуков, заместитель проректора НИУ ВШЭ; Семен Янкевич, проректор по учебной работе КамГУ им. Витуса Беринга; Ксения Романенко, эксперт Лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ.

Расписание ул. Восточная, д. 4, корп. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация