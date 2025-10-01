Уведомления
Участники узнают о ключевых событиях и героях Русско-японской войны 1904 – 1905 гг.
О мероприятии
Русско-японская война – один из сложных и противоречивых эпизодов военной истории России. Несмотря на поражение в войне, русская армия и флот продемонстрировали примеры мужества, стойкости и самопожертвования, которые остаются частью славной военной традиции страны. Крепость Порт-Артур стала символом русского сопротивления. Подвиг крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» (1904). Мукденское сражение (1905) – одно из крупнейших сухопутных сражений в истории до Первой мировой войны. Цусимское сражение (1905). Память о подвигах русских воинов в Русско-японской войне сохраняется в книгах, музеях и мемориалах. Их жертва и доблесть – часть истории воинской славы России.
В ходе мероприятия участники узнают о ключевых событиях и героях Русско-японской войны 1904 – 1905 гг., о судьбе последнего морского министра Российской империи Ивана Константиновича Григоровича, о героизме и самоотверженности русских солдат, матросов и офицеров, сражавшихся в Русско-японской войне.
В заседании примут участие потомки героев – Наталья Васильевна Московченко – правнучка адмирала И.К. Григоровича и Юрий Владимирович Витвинский – директора музея русско-японской войны, внук героя обороны Порт-Артура – подпоручика В.Н. Витвинского.
