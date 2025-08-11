Участники узнают про книжные памятники XV–XIX веков, полиграфическое производство и фотографию, экслибрисы и другое.

Научно-исследовательский отдел редких книг (Музей книги) Российской государственной библиотеки проведет Международную научную конференцию, посвященную столетнему юбилею выдающегося советского и российского книговеда, библиографа, историка книжной культуры, доктора исторических наук, профессора; члена Академии наук Республики Черногория Евгения Львовича Немировского (1925–2020).

Евгений Немировский на протяжении многих лет он возглавлял научно-исследовательский отдел редких книг РГБ, сохраняя увлечённость исследователя на протяжении более 70 лет своей научной и творческой деятельности.

В предисловии к своей книге об Иване Федорове (1985) Немировский ставил перед собой и читателями вопрос: «Чем мы обязаны этому человеку?». Предстоящий юбилей Евгения Львовича — повод задуматься над ним применительно к его научному наследию. В связи с этим на конференции предлагается обсудить современное состояние научных проблем, прямо или опосредованно связанных с трудами и интересами выдающегося ученого.

К участию в конференции приглашаются к участию сотрудников библиотек, музеев, архивов, научно-исследовательских учреждений и университетов, ученых и специалистов-гуманитариев разных специальностей, изучающих книгу и книжные памятники XV–XIX веков, полиграфическое производство и фотографию, экслибрисы и другое.

Обсуждаемые вопросы:

Е. Л. Немировский — ученый, книговед, историк: аспекты биографии и грани научного творчества;

История западноевропейской книги и книгопечатания XV–XVIII веков: издания и бытование экземпляров;

Южнославянское книгопечатание XV–XVIII веков: история изданий и судьбы экземпляров;

Начало книгопечатания в России и Московский Печатный двор в XVI–XVIII веках;

История полиграфии и типографского искусства: мастера печати и художники книги XV–XX веков;

Азбуки, буквари и другие книги для начального обучения: памятники и коллекции;

Исследователи славянской книги, археографы и коллекционеры XVIII–XX веков: неизвестные и малоизвестные страницы жизни и трудов;

Книжные знаки: создатели, владельцы, коллекционеры.

ул. Воздвиженка, 3/5 Москва 11:00 Бесплатно

