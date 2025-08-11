  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Конференция
18+
Мир книги, изменившей мир

Участники узнают про книжные памятники XV–XIX веков, полиграфическое производство и фотографию, экслибрисы и другое.

Российская государственная библиотека
7 октября, 11:00 Идет 2 д
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Воздвиженка, 3/5

О мероприятии

Научно-исследовательский отдел редких книг (Музей книги) Российской государственной библиотеки проведет Международную научную конференцию, посвященную столетнему юбилею выдающегося советского и российского книговеда, библиографа, историка книжной культуры, доктора исторических наук, профессора; члена Академии наук Республики Черногория Евгения Львовича Немировского (1925–2020).

Евгений Немировский на протяжении многих лет он возглавлял научно-исследовательский отдел редких книг РГБ, сохраняя увлечённость исследователя на протяжении более 70 лет своей научной и творческой деятельности.

В предисловии к своей книге об Иване Федорове (1985) Немировский ставил перед собой и читателями вопрос: «Чем мы обязаны этому человеку?». Предстоящий юбилей Евгения Львовича — повод задуматься над ним применительно к его научному наследию. В связи с этим на конференции предлагается обсудить современное состояние научных проблем, прямо или опосредованно связанных с трудами и интересами выдающегося ученого.

К участию в конференции приглашаются к участию сотрудников библиотек, музеев, архивов, научно-исследовательских учреждений и университетов, ученых и специалистов-гуманитариев разных специальностей, изучающих книгу и книжные памятники XV–XIX веков, полиграфическое производство и фотографию, экслибрисы и другое.

Обсуждаемые вопросы:

  • Е. Л. Немировский — ученый, книговед, историк: аспекты биографии и грани научного творчества;
  • История западноевропейской книги и книгопечатания XV–XVIII веков: издания и бытование экземпляров;
  • Южнославянское книгопечатание XV–XVIII веков: история изданий и судьбы экземпляров;
  • Начало книгопечатания в России и Московский Печатный двор в XVI–XVIII веках;
  • История полиграфии и типографского искусства: мастера печати и художники книги XV–XX веков;
  • Азбуки, буквари и другие книги для начального обучения: памятники и коллекции;
  • Исследователи славянской книги, археографы и коллекционеры XVIII–XX веков: неизвестные и малоизвестные страницы жизни и трудов;
  • Книжные знаки: создатели, владельцы, коллекционеры.
Расписание
7
Вторник
Октябрь 2025
ул. Воздвиженка, 3/5 Москва
11:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Воздвиженка, 3/5

11 августа, 11:55
Александр Речкин
3
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
8 августа, 20:03
Юлия Трепалина

Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

В мире набирает обороты тенденция по ограничению использования смартфонов в школах. К примеру, такие меры ввели в Китае, Франции, Италии, Греции и ряде других европейских стран, а также в отдельных регионах Австралии, Великобритании и США. В России с 2024 года школьникам запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи на уроках, исключая экстренные случаи. Между тем помочь учащимся проводить меньше времени в смартфонах и улучшить вовлеченность в образовательный процесс можно не только с помощью запретов, но и поощрений, показало новое исследование.

Психология
# внимание
# образование
# поведение
# смартфоны
# студенты
# успеваемость
# учащиеся
# учеба
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Избыток экранного времени повысил риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у детей

    11 августа, 11:46

  2. Ученый рассказал, опасен ли китайский вирус чикугунья для России

    11 августа, 11:37

  3. План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

    11 августа, 11:10

  4. В китайских гибридных авто обнаружено опасное излучение, превышающее нормы в восемь раз

    11 августа, 10:33
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Alexey Vinogradov
10 минут назад
Николай, у меня вопрос к вам, как к баллистику. примерные параметры торможения тела со скорости 90% световой при выходе на орбиту ЧД (ну, пусть 3

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Екатерина Вековшинина...
2 часа назад
Из статьи понятно только то, что автор против данной методики. Это эзотерика, инфоциганство, панацея, "селфхарм на бумаге", опасно. Так в чем

В Финуниверситете изучили метод информационно-психологического воздействия «Турбо-суслик»

Педро Зурита
2 часа назад
А может это вообще не Марс? И фото сделаны на Земле, в пустыне.

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Евгений Гончаров
2 часа назад
Серьезные аппетиты у высокопоставленных военных чиновников США

В США раскрыли ключевые возможности стелс-бомбардировщика B-21 Raider

Жора Эссе
3 часа назад
Природу в чёрно-белом...👀👀👀

Опубликованы снимки дикой природы, получившие награду Monochrome Photography Awards 2025

Сергей Т
4 часа назад
Сравнивать перспективно реально достижимые, обозримые по масштабам, возможностям и существующим технологиям цели с целями, основанными лишь на

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

gapnet
10 часов назад
Олеся ,до нашего сириюс а намного дальше

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Гена Пастухов
11 часов назад
А что конкретно придумал этот товарищ? Таким идеям десятки лет в обед.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Алекс Капут
11 часов назад
Евгений, +4 дня к месту проезда отпуска и обратно, но я не знаю, может это по всей России так?!!! В Норникеле кстати каждый год оплачивают проезд к

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Сергей Медведев
12 часов назад
Забавно. Наблюдать как на полном серьёзе, обсуждают околонаучный бред. На ближайшие лет 100, все эти "нано", в компетенции "чубайсов". Это как с

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Nikolay Uvarov
12 часов назад
У меня все фото Марса прошли обработку фотошопом. Нас дурят, что Марс красный. Так и Венера видна в телеском серебряным, но на самом деле Венера

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Nikolay Uvarov
12 часов назад
Вот поэтому есть программа фотошоп, где исправляет цвета в настоящий цвет. На Марсе марсоходы используют красные фильтры или чёрно-белые.

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Nikolay Uvarov
12 часов назад
Там где небо голубое, это иесть настоящий цвет Марса.

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Николай Цыгикало
13 часов назад
Александр, расскажете детали вашей негативной оценки новости автора? Мне любопытно как орбитальному баллистику. Там куча нюансов, давайте

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Виталий Харитонов
16 часов назад
Вот не думал бы, что у итальянского и голландского дела плохи...

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

MikhailkotovOren
16 часов назад
Михаил, в конце 60-х дешевле и проще было действительно слетать на Луну, чем имитировать полет в студии))

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

1 2
17 часов назад
Alex, каво? Я вам говорю что 100м2 при температуре 3500К излучает 1,5 ГВт. Какие внутриатомные связи?

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Николай Цыгикало
17 часов назад
Сергей, трудно сказать. Но и Америку, и Аляску открыли не из острой необходимости. Как и Антарктиду Лазарев с Беллинсгаузеном. Да и Камчатку открыли

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Федор Микишатьев
17 часов назад
Да дело не в ИИ, а в авторах дурацких статей о вреде поваренной соли. В идеале надо иметь понимание того, как работает та или иная система, и чувство

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Сергей Т
18 часов назад
Серьезная "птичка". 🤔

В США раскрыли ключевые возможности стелс-бомбардировщика B-21 Raider

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно