Участники узнают про книжные памятники XV–XIX веков, полиграфическое производство и фотографию, экслибрисы и другое.
О мероприятии
Научно-исследовательский отдел редких книг (Музей книги) Российской государственной библиотеки проведет Международную научную конференцию, посвященную столетнему юбилею выдающегося советского и российского книговеда, библиографа, историка книжной культуры, доктора исторических наук, профессора; члена Академии наук Республики Черногория Евгения Львовича Немировского (1925–2020).
Евгений Немировский на протяжении многих лет он возглавлял научно-исследовательский отдел редких книг РГБ, сохраняя увлечённость исследователя на протяжении более 70 лет своей научной и творческой деятельности.
В предисловии к своей книге об Иване Федорове (1985) Немировский ставил перед собой и читателями вопрос: «Чем мы обязаны этому человеку?». Предстоящий юбилей Евгения Львовича — повод задуматься над ним применительно к его научному наследию. В связи с этим на конференции предлагается обсудить современное состояние научных проблем, прямо или опосредованно связанных с трудами и интересами выдающегося ученого.
К участию в конференции приглашаются к участию сотрудников библиотек, музеев, архивов, научно-исследовательских учреждений и университетов, ученых и специалистов-гуманитариев разных специальностей, изучающих книгу и книжные памятники XV–XIX веков, полиграфическое производство и фотографию, экслибрисы и другое.
Обсуждаемые вопросы:
- Е. Л. Немировский — ученый, книговед, историк: аспекты биографии и грани научного творчества;
- История западноевропейской книги и книгопечатания XV–XVIII веков: издания и бытование экземпляров;
- Южнославянское книгопечатание XV–XVIII веков: история изданий и судьбы экземпляров;
- Начало книгопечатания в России и Московский Печатный двор в XVI–XVIII веках;
- История полиграфии и типографского искусства: мастера печати и художники книги XV–XX веков;
- Азбуки, буквари и другие книги для начального обучения: памятники и коллекции;
- Исследователи славянской книги, археографы и коллекционеры XVIII–XX веков: неизвестные и малоизвестные страницы жизни и трудов;
- Книжные знаки: создатели, владельцы, коллекционеры.
ул. Воздвиженка, 3/5
В мире набирает обороты тенденция по ограничению использования смартфонов в школах. К примеру, такие меры ввели в Китае, Франции, Италии, Греции и ряде других европейских стран, а также в отдельных регионах Австралии, Великобритании и США. В России с 2024 года школьникам запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи на уроках, исключая экстренные случаи. Между тем помочь учащимся проводить меньше времени в смартфонах и улучшить вовлеченность в образовательный процесс можно не только с помощью запретов, но и поощрений, показало новое исследование.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
