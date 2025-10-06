Слушатели узнают, почему бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам и какие шаги предпринимаются для поиска решения этой научной и медицинской задачи.

О мероприятии

Пенициллин когда-то был чудом, спасшим миллионы. Но победа оказалась временной. Эволюция бактерий не просто догнала людей — она начинает нас обходить. Что происходит на молекулярном уровне, когда микроб становится неуязвимым? Как повседневная жизнь подливает масла в огонь этой глобальной угрозы? Кандидат химических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха, старший научный сотрудник химического факультета МГУ Дмитрий Лукьянов расскажет, почему бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам и какие шаги предпринимаются для поиска решения этой научной и медицинской задачи.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация