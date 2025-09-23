О мероприятии

Не только планеты Солнечной системы, но и их разнообразные спутники интересуют астрономов и энтузиастов. Например, Луна, миллиарды лет сопровождающая нашу Землю, хранит множество своих тайн — есть ли лед на ее полюсах и сколько его? Почему обратная сторона Луны отличается по ландшафту от видимой? Но кроме Луны, есть множество других интересных миров — спутники Юпитера, покрытые водяным льдом, Фобос и Деймос, вращающиеся вокруг Марса, чье происхождение ученые пока что не установили, Тритон с его ледяными вулканами и Харон с грандиозными красноватыми равнинами….

Обо всем этом и многом другом расскажет почетный доктор наук, член Астрономо-геодезического объединения Сергей Чумаков.

Расписание Проспект Вернадского, д. 109 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация