Лекция
16+
От Луны до Харона: загадки спутников планет Солнечной системы

Слушатели узнают, почему обратная сторона Луны отличается по ландшафту от видимой.

Библиотека имени Ю.А. Гагарина
8 октября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, д. 109

О мероприятии

Не только планеты Солнечной системы, но и их разнообразные спутники интересуют астрономов и энтузиастов. Например, Луна, миллиарды лет сопровождающая нашу Землю, хранит множество своих тайн — есть ли лед на ее полюсах и сколько его? Почему обратная сторона Луны отличается по ландшафту от видимой? Но кроме Луны, есть множество других интересных миров — спутники Юпитера, покрытые водяным льдом, Фобос и Деймос, вращающиеся вокруг Марса, чье происхождение ученые пока что не установили, Тритон с его ледяными вулканами и Харон с грандиозными красноватыми равнинами….

Обо всем этом и многом другом расскажет почетный доктор наук, член Астрономо-геодезического объединения Сергей Чумаков.

Расписание
8
Среда
Октябрь 2025
Проспект Вернадского, д. 109 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, д. 109

23 сентября, 05:17
Александр Речкин
2
# космос
# Луна
# спутники
Комментарии

