Слушатели узнают, почему обратная сторона Луны отличается по ландшафту от видимой.
О мероприятии
Не только планеты Солнечной системы, но и их разнообразные спутники интересуют астрономов и энтузиастов. Например, Луна, миллиарды лет сопровождающая нашу Землю, хранит множество своих тайн — есть ли лед на ее полюсах и сколько его? Почему обратная сторона Луны отличается по ландшафту от видимой? Но кроме Луны, есть множество других интересных миров — спутники Юпитера, покрытые водяным льдом, Фобос и Деймос, вращающиеся вокруг Марса, чье происхождение ученые пока что не установили, Тритон с его ледяными вулканами и Харон с грандиозными красноватыми равнинами….
Обо всем этом и многом другом расскажет почетный доктор наук, член Астрономо-геодезического объединения Сергей Чумаков.
Проспект Вернадского, д. 109
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
