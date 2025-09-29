О мероприятии

В каждой российской семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Дедушки и бабушки прошли войну, кто-то не вернулся, о судьбе многих ничего неизвестно. Как сохранить память для будущих поколений, как восстановить историю боевого пути своего предка, если в семейном архиве не осталось документов, а спросить уже некого? Об этом расскажет военный историк, генеалог, специалист по восстановлению воинских захоронений Алина Акоефф.

Слушатели узнают об алгоритмах поиска, полезных инструментах. Познакомятся с основами работы с Центральным Архивом Министерства обороны.

Расписание ул. Стремянная, д. 20 Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация

