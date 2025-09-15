Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают про историю старинной Астрономической обсерватории Московского университета.
О мероприятии
Кандидат физико-математических наук, заведующий Музеем истории астрономии ГАИШ МГУ им. М.В. Ломоносова Юлий Львович Менцин поведает историю старинной Астрономической обсерватории Московского университета. Обсерватория основана в 1831 году. Она находится неподалеку от Московского планетария, в Нововаганьсковском переулке, и, под названием Краснопресненская обсерватория, входит в состав Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М.В. Ломоносова.
За свою почти двухвековую историю обсерватория сыграла важную роль в развитии отечественной и мировой астрономии. В ее стенах работали такие выдающиеся ученые, как: создатель обсерватории, астроном и математик, профессор и ректор Московского университета, член Санкт-Петербургской академии наук — Д.М. Перевощиков, основоположник российской гравиметрии, открывший Московскую гравитационную аномалию — профессор Б.Я. Швейцер, «отец российской астрофизики» — Ф.А. Бредихин, астроном, впервые измеривший температуру поверхности Солнца и его звездную величину — профессор В.К. Цераский, астроном-большевик П.К. Штернберг и многие другие.
В 1931 году на базе Астрономической обсерватории был учрежден ГАИШ, располагавшийся на Пресне до 1953 года, когда институт переехал в новое здание на Ленинских горах. В 1979 году комплекс зданий Краснопресненской обсерватории был поставлен на государственную охрану как памятник истории и архитектуры. Ныне в Краснопресненской обсерватории находится Музей истории астрономии и две научно-исследовательские лаборатории ГАИШ.
На лекции будет рассмотрена предыстория и история создания АО построенной на земле, которую подарил университету купец-меценат З.П. Зосима. Кроме того, будет рассказано о ряде важнейших научных достижений обсерватории, работе ее Службы времени, участии сотрудников ГАИШ в Великой Отечественной войне и о многом другом.
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Пикацизм — расстройство пищевого поведения, которое выражается в стремлении употребить что-то малосъедобное, например землю, глину, мыло и другие непригодные в пищу вещи. Порой встречаются еще более экзотичные и опасные для жизни пристрастия. С таким столкнулись психиатры из США: у молодой женщины развилась тяга к порошковому отбеливателю в дополнение к тому, что она страдала тяжелой анемией из-за дефицита витамина B12. Вероятной причиной симптомов медики назвали аутоиммунный сбой.
Обычно исследователям приходится искать компромисс между прочностью и пластичностью сплавов. При низких температурах сохранить пластичность особенно сложно, но ученые нашли способ.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Тяга к звездам
Вундерваффе – «чудо-оружие» Третьего Рейха
Солнечная система и окрестности: терраформирование в деталях
С точки зрения психоанализа: искусство и кино
Матриархат жив!
Тролль обыкновенный: психология сетевых провокаторов
Семь гипотетических планет, предложенных учеными
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии