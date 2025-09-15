О мероприятии

Кандидат физико-математических наук, заведующий Музеем истории астрономии ГАИШ МГУ им. М.В. Ломоносова Юлий Львович Менцин поведает историю старинной Астрономической обсерватории Московского университета. Обсерватория основана в 1831 году. Она находится неподалеку от Московского планетария, в Нововаганьсковском переулке, и, под названием Краснопресненская обсерватория, входит в состав Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М.В. Ломоносова.

За свою почти двухвековую историю обсерватория сыграла важную роль в развитии отечественной и мировой астрономии. В ее стенах работали такие выдающиеся ученые, как: создатель обсерватории, астроном и математик, профессор и ректор Московского университета, член Санкт-Петербургской академии наук — Д.М. Перевощиков, основоположник российской гравиметрии, открывший Московскую гравитационную аномалию — профессор Б.Я. Швейцер, «отец российской астрофизики» — Ф.А. Бредихин, астроном, впервые измеривший температуру поверхности Солнца и его звездную величину — профессор В.К. Цераский, астроном-большевик П.К. Штернберг и многие другие.

В 1931 году на базе Астрономической обсерватории был учрежден ГАИШ, располагавшийся на Пресне до 1953 года, когда институт переехал в новое здание на Ленинских горах. В 1979 году комплекс зданий Краснопресненской обсерватории был поставлен на государственную охрану как памятник истории и архитектуры. Ныне в Краснопресненской обсерватории находится Музей истории астрономии и две научно-исследовательские лаборатории ГАИШ.

На лекции будет рассмотрена предыстория и история создания АО построенной на земле, которую подарил университету купец-меценат З.П. Зосима. Кроме того, будет рассказано о ряде важнейших научных достижений обсерватории, работе ее Службы времени, участии сотрудников ГАИШ в Великой Отечественной войне и о многом другом.

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 19:00 Купить