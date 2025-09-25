О мероприятии

Лишайник – это сложная ассоциация организмов, достаточно сильно удаленных друг от друга на древе жизни. В состав входят грибы, водоросли, иногда цианобактерии, а также нефотосинтезирующие бактерии. Многие аспекты их взаимоотношений пока что остаются загадкой для лихенологов, но кое-что нам все-таки известно. Биолог-лихенолог Жанна Жолобова расскажет, сколько же всего симбионтов в талломе лишайника, кто главный в симбиозе и возможно ли вырастить лишайник с нуля.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить