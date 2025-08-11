Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский электромобиль пережил три удара молнии подряд — водитель остался невредим

На территории автосервиса в Бэйхае, расположенном в автономном районе Гуанси (Китай), видеорегистраторы запечатлели необычный инцидент. Молнии несколько раз ударили в багажник на крыше электромобиля BYD Song Plus, вызвав яркие электрические разряды.

Китайский электромобиль пережил три удара молнии подряд / © DriveGreenLiveGreen

После инцидента специалисты дилерского центра осмотрели электромобиль и сообщили, что полная проверка не выявила никаких повреждений аккумуляторной батареи, электронного блока управления или двигателя. Единственное, что слегка повредила молния, — это крыша, на которой остались небольшие сколы.

© DriveGreenLiveGreen

По словам экспертов, салон электромобиля с герметичным металлическим кузовом обеспечивает безопасное убежище во время ударов молнии благодаря эффекту «Клетки Фарадея». Этот эффект возникает, когда металлический корпус машины отводит электрический ток по поверхности, не пропуская его внутрь салона с пассажирами.

Водителям и пассажирам настоятельно рекомендуется оставаться в электромобиле после удара молнии, не поддаваясь инстинктивному желанию выйти и осмотреть повреждения. Вместо этого эксперты советуют дождаться полного окончания грозы, а затем обратиться к специалистам для оценки состояния систем и конструкции автомобиля и убедиться в его безопасности.

В недавнем инциденте с участием BYD Song Plus водитель следовал этим рекомендациям, что помогло ему остаться невредимым, несмотря на три последовательных удара молнии.