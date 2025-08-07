Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA изменило правила для создания коммерческих орбитальных станций, фактически выбрав преемника МКС

Примерно через пять лет модифицированный космический корабль Dragon сведет с орбиты Международную космическую станцию и направит на дно Тихого океана самый крупный объект, когда-либо созданный человеком в космосе. А что будет дальше?

Художественное изображение станции Haven-1 / © Vast Space

Китайская космическая станция «Тяньгун» продолжит работу, Россия планирует запуск Российской орбитальной станции (РОС), а NASA сделает ставку на развитие коммерческих орбитальных платформ. Однако существуют серьезные опасения, удастся ли хотя бы одной из них начать работу до завершения эксплуатации МКС.

Временно исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи в рамках одного из своих первых официальных решений подписал новую директиву, направленную на поддержку разработки частных космических станций.

Как сообщило издание Ars Technica, обновленные правила предоставляют частным компаниям больше гибкости в проектировании собственных станций. Такой подход, по мнению агентства, увеличивает шансы на появление действующих орбитальных объектов к 2030 году — предполагаемой дате завершения миссии МКС.

В рамках новой политики NASA также пересмотрело минимальные требования к функциональности коммерческих станций. Теперь, чтобы получить финансирование от агентства, достаточно, чтобы станция могла принимать на борту четырех человек в течение всего одного месяца.

Около пяти лет назад NASA заключило контракты с четырьмя компаниями — Northrop Grumman, Blue Origin, Axiom Space и Voyager Space — на разработку первых коммерческих станций. Однако с тех пор Northrop Grumman отказалась от самостоятельного проекта и присоединилась к команде Voyager Space.

Интерес к программе проявляют и другие игроки. В частности, компания Vast Space поддерживаемая SpaceX разрабатывает собственную орбитальную станцию. Примечательно, что новая директива, по всей видимости, создает условия, благоприятные именно для Vast по сравнению с изначальными подрядчиками NASA.

Так, модуль Haven-1 от Vast Space рассчитан на двухнедельное пребывание четырех астронавтов на орбите. Это позволяет компании достичь минимального порога требований NASA значительно проще и быстрее, чем конкурентам, разрабатывающим более масштабные и длительные проекты.

Новая стратегия NASA поощряет поэтапный подход, когда компании постепенно наращивают возможности своих платформ. Это включает в себя использование временных решений с ограниченным сроком нахождения на орбите.

Один из представителей отрасли, пожелавший остаться анонимным, прокомментировал ситуацию так: «В этих условиях преуспеть может только Haven-1».

Компания Vast Space тесно сотрудничает с SpaceX при разработке своей станции. В результате Haven-1 будет в значительной степени полагаться на корабль Dragon для обеспечения жизнеобеспечения и ряда других функций. В дальнейшем, по планам компании, будущие модули, такие как Haven-2, будут обладать большей автономностью.