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Vast Space представила концепт коммерческой космической станции Haven-2

Американская компания Vast Space представила проект новой космической станции, которую она планирует предложить NASA на следующем этапе программы агентства по разработке преемников Международной космической станции.

Концепт станции Haven-2 / © Vast Space

Сейчас Vast Space работает над созданием одномодульной станции Haven-1, которую планируют запустить на околоземную орбиту во второй половине 2025 года.

Однако компания не собирается останавливаться на достигнутом и уже представила концепт более масштабной структуры под названием Haven-2. К началу ее развертывания ​​по частям намерены приступить с 2028 года.

Первый модуль станции Haven-2, который планируется отправить в космос в 2028 году / © Vast Space

Haven-2 в итоговой конфигурации будет состоять из четырех модулей, ее планируют развернуть к 2030 году. Станция обеспечит дублирование МКС и будет оснащена разными лабораторными помещениями.