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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
9 минут назад
Рейтинг: +924
Посты: 1820

Vast Space представила концепт коммерческой космической станции Haven-2

Американская компания Vast Space представила проект новой космической станции, которую она планирует предложить NASA на следующем этапе программы агентства по разработке преемников Международной космической станции.

Сообщество
# Vast Space
# концепты
# космос
Концепт станции Haven-2 / © Vast Space
Концепт станции Haven-2 / © Vast Space

Сейчас Vast Space работает над созданием одномодульной станции Haven-1, которую  планируют запустить на околоземную орбиту во второй половине 2025 года.

Однако компания не собирается останавливаться на достигнутом и уже представила концепт более масштабной структуры под названием Haven-2. К началу ее развертывания ​​по частям намерены приступить с 2028 года. 

Первый модуль станции Haven-2, который планируется отправить в космос в 2028 году / © Vast Space
Первый модуль станции Haven-2, который планируется отправить в космос в 2028 году / © Vast Space

Haven-2 в итоговой конфигурации будет состоять из четырех модулей, ее планируют развернуть к 2030 году. Станция обеспечит дублирование МКС и будет оснащена разными лабораторными помещениями.

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# археология
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# сельское хозяйство
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# CO2
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# глина
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# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
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# астрофизика
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Александр Березин
5 минут назад
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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
10 минут назад
Данил, " Я не понимаю смысла этой статьи" Вы не понимаете ее смысла потому, что не смогли прочесть ее внимательно. Не поняли, почему у Вэймо убытки в

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
19 минут назад
Иван, "озможно в безрулевом варианте оно и работает с оговорками но для утверждения "там под капотом сидят операторы" Березину и правда нужны пруфы.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
19 минут назад
Данил, так и получается, все что вы сказали брехня -- ведь вы, сделав утверждения на эту тему первым, не предоставляя никаких пруфов про Yichi. А

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
20 минут назад
Иван, "чтобы убедиться что это "действительно крупный провал" надо немножко подождать" Чтобы убедиться в том, что попытка сделать то, что

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Дмитрий Прокопенко
21 минута назад
Александр, видимо, в комментарии говорится об использовании нейросетей в качестве помощника человеку. Не располагаю статистическими данными, но

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Коллега
34 минуты назад
Может людей специально создали как жратву для животных? На нас кто только не заглядывает я.

В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНКВ зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК

Сергей Беляк
1 час назад
ахринеть, вот это мастерство заголовка. )) человеческое ДНК они обнаружили, как и ДНК жирафов и антилоп - всего лишь потому, что в зубах застряли

В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНКВ зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК

Donwer Crid
1 час назад
Иван, к сожалению с вами сложно вести диалог без наличия хотябы базового понимания IT, мы говорим о совсем разных вещах. Присоединяюсь к комментарию

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Aлек сей Нии_pet
1 час назад
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Ученые определили ген, ответственный за клеточное старениеУченые определили ген, ответственный за клеточное старение

Zhe Sh
1 час назад
Ну, вроде большинство специалистов считает, что этот сигнал земного происхождения. Если у авторов появились действительно серьезные

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Кирпань Николай
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Вадим, нет мы не знаем "что где то там есть жизнь". Гипотеза уникальной Земли вполне актуальна. Если бы хотя бы еще где в Солнечной системе жизнь

Обнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист ХолландОбнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист Холланд

З З
1 час назад
Александр, критерий качества скорее не статьи, а вас как написателя статей в целом, относительно того как вы ее преподносите путем вашей реакции на

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, чтобы убедиться что это "действительно крупный провал" надо немножко подождать. Пока что это лишь ваше мнение ничем не подтвержденное,

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Zhe Sh
2 часа назад
Степан, вполне в тему. ChatGPT и пр. - это болталки, гуманитарии, лирики. Их никто не учил решать задачки по физике, да и алгоритмов такого обучения еще,

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Данил Котешов
2 часа назад
Александр, ладно мужичок ВЫ наш, последний раз пишу Вам. С учетом того что даже Yichi 06, иногда в какой-то затруднительной ситуации будет обращаться к

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
2 часа назад
Данил, в Китае полтора миллиарда китайцев половина ездит, половина управляет на удаленке = все при деле 😁 Но я с интересом слежу за вашими

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Данил Котешов
2 часа назад
Александр, так и получается, все что ты сказал, брехня, не предоставляя никаких пруфов про Yichi. А аргумент про то что "я не буду ничего кидать потому

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Андрей T
2 часа назад
Это крайне неэффективная схема. С 2 двигателями. Очень плохо по весовым показателям . Может и она будет реализована в виде эксперементалки, но стать

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Александр Березин
2 часа назад
Данил, вы не пробовали читать то, на что отвечаете, или текст, который комментируете? Видимо, нет, поэтому поясню: оператор, как и у Waymo, там не

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