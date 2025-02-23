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В РКК «Энергия» рассказали о будущей Российской орбитальной станции
Инженер-проектировщик ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева Илья Железнов в большом интервью рассказал подробности о будущей Российской орбитальной станции (РОС).
Основные тезисы:
- Новая станция будет «вечной», поскольку в ней реализована открытая архитектура, позволяющая при необходимости заменить любой устаревший или поврежденный модуль, в том числе универсальный узловой — ядро РОС;
- РОС получит оптико-электронные средства и радиосредства дистанционного зондирования Земли, а также средства связи для оперативного принятия решений, в том числе в период отсутствия космонавтов, в случае чрезвычайных ситуаций;
- Мониторинг Земли будет осуществляться одновременно в различных спектральных диапазонах (радиолокация, инфракрасный диапазон, оптические средства);
- Наклонение орбиты в 96,8-97 градусов даст возможность вести наблюдения всей территории России, включая Северный морской путь и прилегающий шельф Северного Ледовитого океана;
- Все работы по созданию первого модуля РОС идут по графику;
- Перспективный транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) будет доставлять на РОС экипаж из двух человек (хотя рассчитан на четырех космонавтов), а освободившееся место задействуют для доставки и возвращения грузов. ПТК НП сможет доставить на РОС в четыре раза больше полезной нагрузки, а возвращать на Землю в 10 раз больше, чем используемый сегодня «Союз МС».
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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