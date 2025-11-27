Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Планы ULA по запускам Vulcan столкнулись с реальностью: один вместо 10

Год назад представители компании United Launch Alliance (ULA) утверждали, что 2025-й станет самым загруженным в истории компании. Генеральный директор ULA Тори Бруно заявил журналистам, что компания рассчитывает выполнить до 20 запусков, примерно пополам распределенных между устаревающей Atlas V и ее преемником — ракетой Vulcan.

Старт ракеты Vulcan 12 августа 2025 года / © United Launch Alliance

Теперь же, похоже, ULA завершит текущий год всего с шестью пусками — пятью запусками Atlas V и лишь одним у Vulcan, который компания стремится как можно быстрее ввести в регулярную эксплуатацию. Шесть пусков сделают 2025 год самым активным для ULA с 2022-го, но этот результат значительно ниже первоначального прогноза.

На прошлой неделе ULA объявила, что ее следующий старт назначен на 15 декабря. Это будет ракета Atlas V с очередной партией широкополосных спутников для сети Amazon Leo (ранее Project Kuiper), стартующей с космической базы на мысе Канаверал. Это будет последний запуск ULA в этом году.

Единственный запуск Vulcan в 2025 году состоялся 12 августа, когда ракета стартовала с миссией, оплаченной Космическими силами США. Носитель вывел на орбиту экспериментальный навигационный военный спутник и еще как минимум один секретный аппарат. Это был третий полет ракеты Vulcan и ее первая миссия национальной безопасности после официальной сертификации нового носителя Космическими силами.