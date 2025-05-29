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Китай вооружит свою космическую станцию «Тяньгун»

Старший научный сотрудник Национального центра космических наук в Пекине Сунь Чжибинь сообщил, что в Китае разрабатывается система космической обороны для быстрого реагирования и перехвата подозрительных космических аппаратов, которой оснастят орбитальную станцию «Тяньгун».

Китайская космическая станция «Тяньгун» / © CNSA

По словам исследователя, если неопознанный объект приблизится к китайской космической станции «Тяньгун» или другой критически важной космической инфраструктуре страны, можно будет задействовать небольшой роботизированный аппарат, который зафиксирует нарушителя и отодвинет его на безопасное расстояние.

Новая система также защитит «Тяньгун» от космического мусора и возможных столкновений с другими аппаратами. Так в декабре 2021 года «Тяньгун» пришлось выполнить два маневра, чтобы избежать возможного столкновения со спутниками Starlink компании SpaceX.