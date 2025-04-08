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Николай Головин
Николай Головин
3 часа назад
Рейтинг: +217
Посты: 669

Vast Space провела экскурсию по полномасштабной модели коммерческой орбитальной станции Haven-1

На ежегодном космическом симпозиуме Space Foundation, который проходит с 7 по 10 апреля в Колорадо (США), американская компания Vast Space представила полномасштабную модель своей коммерческой орбитальной станции Haven-1.

Сообщество
# Haven-1
# Vast Space
# видео
# космос
Скриншот из видеоролика экскурсии в полномасштабной модели коммерческой орбитальной станции Haven-1 / © Vast Space
Скриншот из видеоролика экскурсии в полномасштабной модели коммерческой орбитальной станции Haven-1 / © Vast Space

Во время экскурсии, которую можно посмотреть на официальной станице Vast Space в соцсети Х, специалист компании показал ключевые особенности будущего орбитального форпоста, включая лабораторию Haven-1, жилые помещения для экипажа и систему сна в условиях невесомости.

Запуск Haven-1 в космос запланирован не ранее мая 2026 года.  

 © Vast Space
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