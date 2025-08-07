Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники зафиксировали редкий снегопад, накрывший Австралию

Северное плоскогорье в австралийском Новом Южном Уэльсе в прошлые выходные превратилось в зимнюю сказку. В тот день на широком плато выпало около 40 сантиметров снега — наибольшее количество, которое некоторые австралийские регионы видели с середины 1980-х годов.

Спутники зафиксировали редкий снегопад, накрывший Австралию / © NASA Earth Observatory

Благодаря просветам в облаках спутник Landsat 8 сделал снимки заснеженной местности. На изображениях запечатлены окрестности города Уолча, расположенного на юго-восточной окраине Северного плоскогорья, примерно в 300 километрах к северу от Сиднея. Район Валча известен своими пастбищами, на которых пасутся десятки тысяч голов крупного рогатого скота и сотни тысяч овец.

Спутники зафиксировали редкий снегопад, накрывший Австралию / © NASA Earth Observatory

По данным Австралийского бюро метеорологии, причиной непогоды стала зона низкого давления у побережья, вытесняющая влагу вглубь страны. В то время как в горах осадки выпадали в виде снега, в низинах прошли обильные дожди — местами более 100 миллиметров за сутки.