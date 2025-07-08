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Китай создал первую Международную ассоциацию по исследованию дальнего космоса

В понедельник, 7 июля, прошло собрание, посвященное созданию Международной ассоциации по исследованию дальнего космоса (International Deep Space Exploration Association, IDSEA). Ее работа будет направлена на наращивание потенциала других развивающихся стран в освоении технологий для изучения дальнего космоса.

Церемония, посвященная созданию Международной ассоциации по исследованию дальнего космоса / © CGTN

Ассоциация, расположенная в Хэфэе (провинция Аньхой на востоке Китая), станет первой в этой стране международной академической организацией в аэрокосмической сфере, которая будет использовать растущий мировой интерес к китайским миссиям на Луну и Марс. Ее деятельность сосредоточится на изучении дальнего космоса, включающем исследования Луны, планет Солнечной системы и астероидов.

Директор центра международного сотрудничества лаборатории Ван Чжунминь отметил, что IDSEA стремится стать инклюзивной академической платформой, которая принесет особую пользу развивающимся странам. Ожидается, что ассоциация будет способствовать развитию международного космического сотрудничества за счет объединения отдельных космических агентств.

Несмотря на то что КНР позже других ведущих государств приступила к исследованию космоса, она быстро стал заметным игроком в этой области, продемонстрировав приверженность сотрудничеству с другими странами.

В апреле Китай объявил, что семи учреждениям из Франции, Германии, Японии, Пакистана, Великобритании и США разрешено заимствовать лунные образцы, собранные китайской миссией «Чанъэ-5», для научных исследований.

Кроме того, КНР пригласила государства и научно-исследовательские учреждения поучаствовать в своих миссиях на Марс.