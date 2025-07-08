Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай создал первую Международную ассоциацию по исследованию дальнего космоса
В понедельник, 7 июля, прошло собрание, посвященное созданию Международной ассоциации по исследованию дальнего космоса (International Deep Space Exploration Association, IDSEA). Ее работа будет направлена на наращивание потенциала других развивающихся стран в освоении технологий для изучения дальнего космоса.
Ассоциация, расположенная в Хэфэе (провинция Аньхой на востоке Китая), станет первой в этой стране международной академической организацией в аэрокосмической сфере, которая будет использовать растущий мировой интерес к китайским миссиям на Луну и Марс. Ее деятельность сосредоточится на изучении дальнего космоса, включающем исследования Луны, планет Солнечной системы и астероидов.
Директор центра международного сотрудничества лаборатории Ван Чжунминь отметил, что IDSEA стремится стать инклюзивной академической платформой, которая принесет особую пользу развивающимся странам. Ожидается, что ассоциация будет способствовать развитию международного космического сотрудничества за счет объединения отдельных космических агентств.
Несмотря на то что КНР позже других ведущих государств приступила к исследованию космоса, она быстро стал заметным игроком в этой области, продемонстрировав приверженность сотрудничеству с другими странами.
В апреле Китай объявил, что семи учреждениям из Франции, Германии, Японии, Пакистана, Великобритании и США разрешено заимствовать лунные образцы, собранные китайской миссией «Чанъэ-5», для научных исследований.
Кроме того, КНР пригласила государства и научно-исследовательские учреждения поучаствовать в своих миссиях на Марс.
Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.
Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.
Новое исследование показало, что учащиеся вузов с более выраженными чертами нарциссизма, макиавеллизма, психопатии, а также материализма могут быть сильнее предрасположены к академическому обману и злоупотреблению нейросетями при выполнении учебных заданий.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?
Карты мира, которые расскажут о менталитете стран
Теория струн для чайников
Вредоносные программы: как защитить себя
Пластик, освободитель наш и могильщик
Машины Вселенной: незримое население космоса?
Путешествие к центру Земли: как «Психея» найдет прошлое нашей планеты в глубинах космоса
Одинокие и одержимые: редкие психические заболевания
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии