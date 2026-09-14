Восемь лет полета к Меркурию показали в одном видео с бортовых камер

Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по исследованию Меркурия началась в 2018 году. На видео, созданном из кадров с бортовых камер, можно проследить восьмилетний путь зонда BepiColombo.

Миссия BepiColombo стартовала 20 октября 2018 года. Космический аппарат отправился в путешествие по Солнечной системе, чтобы исследовать Меркурий — ближайшую к Солнцу планету.

За это время зонд преодолел 9,9 миллиарда километров. Ожидается, что он выйдет на орбиту Меркурия в ноябре 2026 года.

BepiColombo девять раз выполнил гравитационные маневры, которые помогли скорректировать ее траекторию. Он один раз пролетел мимо Земли, дважды мимо Венеры и шесть раз мимо Меркурия. Эти моменты попали в ролик, смонтированный ESA.

© ESA / BepiColombo / MTM

В основу видео легли изображения, снятые бортовыми камерами аппарата. Европейское космическое агентство и раньше выкладывало изображения, полученные с этих камер, но в этот раз специалисты собрали кадры в один ролик. Получилась хроника путешествия BepiColombo.

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