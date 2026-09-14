Эволюционные биологи объяснили широкое распространение генетического риска волчанки
Авторы нового исследования, возможно, нашли ответ на вопрос, почему естественный отбор не устранил из человеческого генома мутацию, повышающую риск такого тяжелого аутоиммунного заболевания, как волчанка. По-видимому, все дело в эволюционном компромиссе: уязвимость в одной сфере — расплата за преимущество в другой.
Системная красная волчанка — сложное аутоиммунное заболевание, при котором вырабатываемые иммунной системой аутоантитела атакуют собственную соединительную ткань организма. Доказано, что важную роль в развитии волчанки играет генетическая предрасположенность. Причем вариант, который повышает риск этой болезни, присутствует примерно у 70% населения Земли.
Но почему этот, казалось бы, вредный вариант не только естественным образом не отсеялся из генома при эволюции, а наоборот, так широко распространился в человеческой популяции? Это может объясняться тем, что «волчаночный» вариант одновременно усиливает защиту организма от вирусов, предположила команда американских исследователей.
Ученые, статья которых вышла в издании American Journal of Human Genetics, сосредоточилась на гене IRF7, играющем центральную роль в противовирусном иммунном ответе. Белок, синтезируемый на основе этого гена, реагирует на чужеродный генетический материал в клетке (признак инфекции): он связывается с ДНК клетки и способствует запуску выработки интерферонов первого типа — белков, инициирующих иммунный ответ.
Сигнальный путь, связанный с интерферонами первого типа, также играет важную роль в развитии волчанки. Медики давно заметили, что у многих пациентов наблюдается хронически повышенная концентрация интерферонов в крови.
Авторы научной статьи проанализировали генетические данные, полученные во время международного исследования с участием тысяч людей, страдающих волчанкой. Оказалось, версия гена IRF7, ассоциированная с высоким риском волчанки, распределяется неравномерно — она встречалась у 98% представителей восточноазиатских народов, тогда как у людей африканского происхождения ее доля составляла лишь около 40%.
Чтобы определить, как давно этот вариант IRF7 существует в человеческой популяции, исследователи проанализировали данные по ДНК древних людей, охватывающие период в десятки тысяч лет. Ученые обнаружили высокую распространенность «волчаночной» версии уже в десятом тысячелетии до нашей эры.
Лабораторные эксперименты с различными типами человеческих клеток показали, что этот вариант гена IRF7 влияет непосредственно на клеточный иммунный ответ: кодируемый геном белок эффективнее связывается с ДНК в клеточном ядре и активнее запускает выработку интерферона. То есть у носителей «волчаночной» версии может наблюдаться более сильный интерфероновый ответ, который, с одной стороны, улучшает защиту от вирусов, а с другой — способствует чрезмерной активации иммунной системы.
Эту гипотезу подтвердили результаты экспериментов на лабораторных мышах. С помощью технологии редактирования генома CRISPR ученые модифицировали мышиную версию гена IRF7 так, чтобы она соответствовала последовательности человеческого варианта, связанного с волчанкой.
При введении химического вещества, провоцирующего развитие аутоиммунного заболевания, у грызунов с измененным геном вырабатывалось значительно больше аутоантител, чем у обычных мышей. Однако эти грызуны также оказались лучше защищены от стандартного лабораторного вируса VSV: они быстрее очищали от него легкие по сравнению с обычными мышами.
Это указывает на важный биологический компромисс, отметили исследователи. Более сильный противовирусный иммунный ответ мог быть полезен в ходе эволюции человека, особенно когда инфекционные заболевания представляли огромную угрозу для выживания. Поэтому «волчаночный» вариант гена IRF7 поддерживался естественным отбором. Однако иммунная система с повышенной восприимчивостью к вирусным сигналам может иметь большую склонность к переходу от защиты к атаке на собственные клетки и ткани.
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