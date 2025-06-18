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Китайский спутник передал данные в пять раз быстрее Starlink
Китайские специалисты добились передачи данных со скоростью один гигабит в секунду с геостационарного спутника на Землю, используя двухваттный лазер.
Как сообщила газета South China Morning Post (SCMP), эта скорость в пять раз выше, чем у спутникового интернет-сервиса Starlink, который может обеспечить скорость загрузки от 50 до 200 мегабит в секунду.
Основной проблемой для спутниковой лазерной связи остается атмосферная турбулентность, которая искажает и ослабляет сигналы. Поэтому исследователи из Пекинского университета почты и телекоммуникаций разработали новый метод «синергии АО-МДР». Эта технология сочетает в себе адаптивную оптику (AO) для усиления искаженного света и технологию разнесенного приема (MDR) для захвата рассеянных сигналов, что позволило существенно улучшить качество сигнала даже при очень низкой мощности.
Эксперимент провели в обсерватории в Лицзяне на юго-западе Китая с использованием 1,8-метрового телескопа, направленного на спутник, находящийся на высоте более 36 тысяч километров над поверхностью Земли.
Телескоп, оснащенный высокотехнологичным массивом из 357 крошечных, индивидуально управляемых микрозеркал, стал частью адаптивной оптической системы. Цель этих зеркал — активно изменять форму и корректировать входящий лазерный свет, искаженный атмосферной турбулентностью. После коррекции света микрозеркалами он обрабатывается для извлечения максимально достоверных данных. После этого свет поступает в многомодовое волокно, которое разделяется на восемь каналов базовой моды с помощью многоплоскостного преобразователя. Следующий шаг — определить, какой из этих каналов несет самый надежный и сильный сигнал. Здесь вступает в действие алгоритм «выбора пути». Алгоритм анализирует силу и качество сигнала каждого из восьми каналов базового режима в режиме реального времени. Затем он определяет три самых сильных и наиболее когерентных сигнала среди этих восьми каналов.
Результаты показали, что вероятность получения стабильного сигнала возросла с 72 до 91,1%, что имеет важное значение для передачи ценных данных, где даже небольшие ошибки могут иметь серьезные последствия.
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