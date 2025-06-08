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SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер
В конце мая компания Илона Маска потеряла обе ступени транспортной системы Starship в ходе девятого испытательного полета самой мощной ракеты в мире.
Подобные неудачи — часть формулы успеха компании, но затянувшаяся череда проблем может очень плохо сказаться на Starship. В этом уверен бывший американский инженер, ставший журналистом, Уилл Локетт.
«Копните немного глубже, и станет очевидно, что SpaceX зашла в тупик», — заявил Локетт.
Возможность повторного использования — вот смысл существования Starship. Если ускоритель и корабль Starship смогут безопасно выполнять многократные запуски, то, по идее, это сэкономит SpaceX и ее клиентам бесценное время и деньги, которые они в противном случае потратили бы на создание новых ракет с нуля. Другое преимущество Starship — возможность перевозки огромного количества груза за раз, что облегчит амбициозные миссии, такие как отправка людей на Марс.
Однако, по мнению Локетта, ускоритель слишком тяжелый и слишком хрупкий, поэтому SpaceX каким-то образом нужно сделать Starship значительно более прочным и легким, если компания хочет провести хотя бы одну успешную миссию, не говоря уже о постоянном повторном использовании. Но это в принципе невозможно.
SpaceX понадобилось девять неудачных попыток и почти 10 миллиардов долларов, однако Starship так и не вывел на орбиту полезную нагрузку, а компания Маска не смогла успешно повторно использовать ни первую, ни вторую ступень. Все, что показал девятый полет — это то, что SpaceX зашла в тупик.
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