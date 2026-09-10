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Юлия Николаева
Юлия Николаева
10 сентября, 08:13
Рейтинг: +463
Посты: 274

Рейтинг 100 городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами

Новая инфографика сравнивает стоимость жизни и качество жизни в 100 крупных городах мира. В основу исследования легли данные индекса качества жизни Numbeo за август 2026 года.

Сообщество
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# урбанизация
# финансы
# экономика
Рейтинг 100 городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами / © Visual Capitalist
Рейтинг 100 городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами / © Visual Capitalist

Все 100 городов на графике расположены в соответствии с их процентильными позициями среди 306 городов, представленных в базе данных Numbeo. При оценке качества жизни из расчета исключены показатели, непосредственно связанные с ценами, чтобы доступность жизни фактически не учитывалась дважды. Вместо этого учитываются такие факторы, как безопасность, доступность медицинской помощи, транспортная ситуация, уровень загрязнения воздуха и климат.

Среди 18 городов, оказавшихся в квадранте наиболее выгодных для жизни, особенно много европейских — в их числе Вена, Порту, Сплит, Валенсия, Прага, Лиссабон, Братислава, Рига и Варна. Это соответствует и более широким рейтингам качества жизни, в которых европейские страны регулярно демонстрируют высокие результаты.

Одна из причин заключается в том, что качество жизни определяется далеко не только уровнем доходов. Доступная медицина, развитый общественный транспорт, компактная городская застройка и высокий уровень безопасности способны существенно повысить комфорт повседневной жизни, не требуя от жителей таких же расходов, как в США.

Кроме того, в зависимости от конкретного города Европа может оказаться дешевле Соединенных Штатов, особенно если учитывать стоимость медицинских услуг и некоторые повседневные расходы. Однако это преимущество далеко не универсально.

В топ-100 попали три российских города — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

При этом важно помнить об ограничениях самого исследования. Индекс Numbeo строится на данных, которые предоставляют пользователи, поэтому его результаты правильнее воспринимать как инструмент для сравнительного анализа, а не как окончательный вердикт о том, где в мире жить лучше всего.

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