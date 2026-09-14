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Rocket Lab вступила в спор с NASA из-за контракта на марсианский орбитальный аппарат, отданного Blue Origin

Художественное изображение аппарата Mars Telecommunications Network (MTN) / © Rocket Lab

В начале сентября NASA выбрало для этой работы компанию Blue Origin, заключив с космической компанией Джеффа Безоса контракт стоимостью 700 миллионов долларов. В рамках соглашения Blue Origin предстоит разработать, запустить и обеспечить эксплуатацию Mars Telecommunications Network (MTN) — нового аппарата связи на орбите Марса.

Однако 11 сентября Rocket Lab объявила, что оспорила это решение, подав официальную жалобу в Счетную палату правительства США.

«Решение NASA о выборе подрядчика, по всей видимости, не соответствует установленным Конгрессом критериям допуска. Кроме того, проведенная агентством оценка технической части предложения Rocket Lab была необъективной: в ней содержались ошибочные утверждения и выводы», — заявила компания в публикации в социальной сети X, изложив основные аргументы своей жалобы.

«Закупочные стандарты существуют для обеспечения честной конкуренции и защиты государственных инвестиций, — добавили в базирующейся в Калифорнии компании. — Мы добиваемся пересмотра решения, чтобы эти стандарты соблюдались в отношении критически важной инфраструктуры, которая на протяжении ближайших десятилетий будет обеспечивать американские исследования Марса».

Как следует из названия, орбитальный аппарат MTN должен стать своеобразным ретранслятором связи между наземными центрами управления и другими космическими аппаратами NASA, исследующими Красную планету.

Сегодня эту функцию выполняют всего два американских орбитальных аппарата, причем оба уже далеко не новые. Mars Odyssey был запущен в 2001 году, а Mars Reconnaissance Orbiter — в 2005-м.

NASA рассматривало возможность создания нового спутника-ретранслятора для Марса на протяжении нескольких лет, однако финансирование проект получил только в июле 2025 года. Конгресс выделил на него 700 миллионов долларов. В мае этого года агентство объявило конкурс на разработку аппарата, который вызвал значительный интерес со стороны частных космических компаний.

Основными претендентами считались Blue Origin и Rocket Lab, однако в итоге NASA остановило свой выбор на Blue Origin.

Согласно условиям контракта, компания должна передать аппарат MTN NASA не позднее 31 декабря 2028 года. Ожидается, что MTN будет выведен на рабочую орбиту и начнет функционировать у Марса к 2030 году.

У Blue Origin уже был похожий опыт — и компания тогда поступила примерно так же, как сейчас Rocket Lab.

В 2021 году Blue Origin подала протест в Счетную палату после того, как NASA выбрало SpaceX в качестве подрядчика для создания первого пилотируемого лунного посадочного аппарата в рамках программы «Артемида».

В июле того же года Счетная палата отклонила протест. После этого Blue Origin обратилась в суд, однако в ноябре 2021 года также проиграла дело NASA. Тем не менее история в итоге завершилась для компании благополучно. NASA приняло решение привлечь второго разработчика лунного посадочного аппарата для программы «Артемида», и в 2023 году этот контракт получила именно Blue Origin.

Теперь остается посмотреть, чем закончится история с протестом Rocket Lab.

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