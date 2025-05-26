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Маск рассказал, как изменится мир в ближайшем будущем

Американский предприниматель и руководитель ряда технологических компании Илон Маск в интервью Теду Крузу рассказал, как роботы и технологии изменят мир.

Илон Маск / © Getty Images

«В конечном итоге появятся миллиарды человекоподобных роботов. Все автомобили будут беспилотными. Товары и услуги станут почти бесплатными. […] Роботы сделают что угодно или предоставят любую услугу, которую вы захотите, практически за бесценок», — заявил Маск.

© Mario Nawfa / Х

По мнению миллиардера, уровень жизни людей станет намного выше, а главная проблема будет в самореализации и поиске смысла жизни.