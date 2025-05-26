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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
Сегодня, 12:05
Рейтинг: +4
Посты: 13

Маск рассказал, как изменится мир в ближайшем будущем 

Американский предприниматель и руководитель ряда технологических компании Илон Маск в интервью Теду Крузу рассказал, как роботы и технологии изменят мир.  

Сообщество
# будущее
# Илон Маск
# Роботы
Илон Маск / © Getty Images
Илон Маск / © Getty Images

«В конечном итоге появятся миллиарды человекоподобных роботов. Все автомобили будут беспилотными. Товары и услуги станут почти бесплатными. […] Роботы сделают что угодно или предоставят любую услугу, которую вы захотите, практически за бесценок», — заявил Маск. 

© Mario Nawfa / Х

По мнению миллиардера, уровень жизни людей станет намного выше, а главная проблема будет в самореализации и поиске смысла жизни.

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Комментарии

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7 Комментариев
Глори Вайт
Глори Вайт
1 минута назад
-
0
+
Ресурсы.... Ресурсы... Вечная жизнь...
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-
0
+
Дмитрий Kuрueнко
Дмитрий Kuрueнко
12 часов назад
-
0
+
Склонный к зигованию Маск топит за коммунизм? "а главная проблема будет в самореализации и поиске смысла жизни." Это только у половины населения будет такая проблема. Вторая половина будет следить что бы не взбунтовалась первая в виду отсутствия возможности самореализоваться.
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-
0
+
Михаил Невский
Михаил Невский
13 часов назад
-
0
+
Товары и услуги станут почти бесплатными. / хахаха. Товары дешевеют но никогда бесплатными не станут. Услуги же наоборот дорожают. Крайний пример - США, где 500 долларов, зарплата во многих странах, в том числе в России которая была несколько лет назад за месяц (благо сейчас чуть подрасла можно говорить уже о 700-900 долларах по з.п. в том числе медианная 700+ но такой она стала только в этом году) - это один выезд сантехника, или стоимость приёма у врача. Услуги станут максимально дорогими. Жильё будет дорожать просто потому что большие капиталы растут быстрее малых. С небольшими просадками только потому что оно жильё становится неподъёмным будет дорожать. А услуги будут дорожать быстрее товаров. Но и товары не будут бесплатными. А дешёвый ширпотреп в виде игрушек, платмассовой разной фигни был и 20 лет назад, а сейчас такого меньше стало. Сейчас весь ширпотреп переместился в интернет магазины уже не условно бесплатный стоит сотни рублей за любую платсмассовую безделушку весом в несколько грамм (тут не имеет смысла рассуждать о конкретных изделиях, неважно какую) просто потому что наценка за логистику и услуги опять же. Это стоит больше товаров. А курьер условно который стоит уже 2000+ долларов в месяц (хотя ему приходится по 10-11 часов работать) тоже накладывает доп. цену к "товарам". Так что товары как и тем более услуги не будут бесплатными. Услуги абсолютно все будут дорожать.
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-
0
+
    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    12 часов назад
    -
    -1
    +
    Михаил, "ширпотреп" повторенный аж дважды 😁 русский вы наш да не родной
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    -
    1
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      ещё комментарии
      Михаил Невский
      Михаил Невский
      5 часов назад
      -
      0
      +
      Иван, можешь ответить какой мой первый язык, а то я не знаю?? Может просто я так говорю. Я сейчас учу английский в качестве первого. Если украинский, то нет, я не знаю украинский. Ни армянский, ни грузинский, ни какой либо кавказский.
      Ответить
      -
      0
      +
    Дмитрий Глебов
    Дмитрий Глебов
    5 часов назад
    -
    1
    +
    Михаил, так по идее роботы и нужны чтобы услуги оказывать. Хотя в целом согласен, бесплатно не будет ибо "без цветовой дифференциации штанов у общества нет цели". Тут другая проблемка вырисовывается - сейчас т.н. элитам нужны "простые люди" для того чтобы шло разделение труда, работала экономика и элиты получали свою выгоду от этой "экосистемы". Но вот придут роботы и как бы условный Б.Гейтс вполне себе сможет окуклится и стать независимым от общества и вот зачем ему и таким как он это самое общество после этого? Прям решение парадокса Ферми.
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