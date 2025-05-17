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Опубликованы новые видео с испытаний китайского истребителя шестого поколения J-50

Китайский истребитель шестого поколения J-50 / © Weibo

На этой неделе пользователи соцсети Weibo поделились сразу несколькими видео, на которых заметны необычное расположение и работа элеронов на законцовках крыльев при вираже самолета.

Также можно рассмотреть трехопорное шасси, воздухозаборники и сопла двигателей.

© Weibo

© Weibo