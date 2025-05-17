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Николай Головин
Николай Головин
6 минут назад
Рейтинг: +233
Посты: 712

Опубликованы новые видео с испытаний китайского истребителя шестого поколения J-50

Китайские летчики продолжают испытательные полеты новейшего истребителя шестого поколения J-50 (Цзянь-50), созданного Шэньянской авиастроительной корпорацией (Shenyang Aircraft Corporation, SAC).

Сообщество
# авиация
# истребители
# Китай
Китайский истребитель шестого поколения J-50 / © Weibo
Китайский истребитель шестого поколения J-50 / © Weibo

На этой неделе пользователи соцсети Weibo поделились сразу несколькими видео, на которых заметны необычное расположение и работа элеронов на законцовках крыльев при вираже самолета.

Также можно рассмотреть трехопорное шасси, воздухозаборники и сопла двигателей.

© Weibo
© Weibo
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# цифровая иллюстрация
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# «Буран»
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# New Shepard
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# ВИЭ
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Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
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