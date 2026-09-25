ОАК передала ВКС новую партию Су-57 в обновленной конфигурации

Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей Су-57. Машины прошли заводские испытания и приемку военными летчиками, после чего самостоятельно перелетели на аэродром базирования. ОАК называет их самолетами в «новом техническом облике», но точный состав изменений и количество переданных машин не раскрывает.

Перед передачей заказчику самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Затем их проверили летчики Министерства обороны в разных рабочих режимах. После приемки машины своим ходом отправились на аэродром постоянного базирования. Ни количество самолетов в партии, ни место их дальнейшей службы в открытом сообщении не указаны.

Формулировка «новый технический облик» для Су-57 появилась не впервые. В феврале 2026 года ОАК уже сообщала о поставке крупной партии машин с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения. В сентябрьском сообщении компания деталей не приводит, но представитель ВКС говорит о расширении круга задач и возможности применять новые авиационные средства поражения.

Новые партии Су-57 получили обновления бортовых систем и вооружения. Самолет адаптировали под новые типы авиационных средств поражения.

Это различие важно, потому что параллельно с серийными поставками идет сразу несколько отдельных программ развития Су-57. В декабре 2025 года, например, отдельный опытный самолет впервые поднялся в воздух с новым двигателем «изделие 177», а в мае 2026-го состоялся первый полет двухместного прототипа Су-57. Из нынешнего сообщения ОАК не следует, что переданная партия относится к одной из этих конфигураций.

Су-57 из партии, переданной Минобороны России в феврале 2026 года с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения / © Объединенная авиастроительная корпорация

Сам Су-57 рассчитан на поражение воздушных, наземных и морских целей и применение в сложной помеховой обстановке. В конструкции используются внутренние отсеки вооружения и меры по снижению радиолокационной заметности. ОАК продолжает модернизировать комплекс параллельно с серийным выпуском, поэтому самолеты поздних производственных партий могут отличаться от ранних экземпляров по оборудованию и доступной номенклатуре вооружения.

Нынешняя поставка показывает прежде всего не появление отдельной новой модификации, а продолжающееся обновление серийного Су-57. Пока производитель не раскроет состав «нового технического облика», корректнее говорить именно об эволюции базовой машины, а не о принципиально новой версии истребителя.

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