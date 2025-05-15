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Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Инженерам Лаборатории реактивного движения NASA удалось восстановить работу двигателей космического аппарата «Вояджер-1» (Voyager 1), которые считались неисправными с 2004 года. Запущенный 50 лет назад, «Вояджер-1», сейчас находится на расстоянии почти 25 миллиардов километров от нашей планеты.

Зонд «Вояджер-1» в представлении художника / © NASA / JPL-Caltech

В начале мая началась модернизация наземной австралийской антенны Deep Space Station 43, которую используют для связи с «Вояджер-1». Поэтому временно с аппаратом невозможно будет связаться до февраля 2026 года.

Хотя антенна будет включаться в августе и декабре 2025-го, NASA решило убедиться, что в течение длительного времени космический аппарат будет работать без указаний с Земли. Поэтому инженеры предприняли попытку по выставлению работы отключенных 21 год назад двигателей зонда до того, как связь с аппаратом прекратится.

Дело в том, что в 2004-м основные двигатели зонда перестали работать из-за потери питания в двух небольших внутренних нагревателях. Тогда инженеры решили, что нагреватели не подлежат ремонту, и переключились на резервные двигатели.

Специалисты предположили, что сбой нагревателей вызвал случайное их отключение. Если вернуть переключатель в исходное положение, нагреватели и двигатели могли бы заработать снова, что и произошло.