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Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет
Инженерам Лаборатории реактивного движения NASA удалось восстановить работу двигателей космического аппарата «Вояджер-1» (Voyager 1), которые считались неисправными с 2004 года. Запущенный 50 лет назад, «Вояджер-1», сейчас находится на расстоянии почти 25 миллиардов километров от нашей планеты.
В начале мая началась модернизация наземной австралийской антенны Deep Space Station 43, которую используют для связи с «Вояджер-1». Поэтому временно с аппаратом невозможно будет связаться до февраля 2026 года.
Хотя антенна будет включаться в августе и декабре 2025-го, NASA решило убедиться, что в течение длительного времени космический аппарат будет работать без указаний с Земли. Поэтому инженеры предприняли попытку по выставлению работы отключенных 21 год назад двигателей зонда до того, как связь с аппаратом прекратится.
Дело в том, что в 2004-м основные двигатели зонда перестали работать из-за потери питания в двух небольших внутренних нагревателях. Тогда инженеры решили, что нагреватели не подлежат ремонту, и переключились на резервные двигатели.
Специалисты предположили, что сбой нагревателей вызвал случайное их отключение. Если вернуть переключатель в исходное положение, нагреватели и двигатели могли бы заработать снова, что и произошло.
Ученые из МФТИ и МГУ провели важное исследование фундаментальных законов природы, значительно расширив возможности одного из самых перспективных инструментов для исследования М-теории — гипотетической «теории всего». Они обобщили математический метод, известный как три-векторные деформации, на полные, без каких-либо упрощений, уравнения 11-мерной супергравитации в рамках исключительной теории поля. Результатом стали явные «рецепты» того, как можно систематически изменять (или «деформировать») геометрию и поля любого известного 11-мерного пространства-времени, чтобы получить новые, ранее неизвестные решения, подчиняющиеся тем же элегантным алгебраическим условиям, что и в более простых случаях.
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Сегодня исполнилось 38 лет с момента первого летного испытания последнего советского космического гиганта — сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». Ее запустили 15 мая 1987 года. Технически успешный проект дошел до полностью рабочего изделия, безупречно выполнившего два испытательных полета. Но так и не дошел до летной эксплуатации по причинам, от него уже не зависевшим. А запуск ракеты прошел тогда безупречно, хотя и не без особенностей — и одним из участников этих испытаний был автор Naked Science. Но обо всем по порядку.
Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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