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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 часов назад
Рейтинг: +621
Посты: 1554

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Инженерам Лаборатории реактивного движения NASA удалось восстановить работу двигателей космического аппарата «Вояджер-1» (Voyager 1), которые считались неисправными с 2004 года. Запущенный 50 лет назад, «Вояджер-1», сейчас находится на расстоянии почти 25 миллиардов километров от нашей планеты.

Сообщество
# «Вояджер 1»
# NASA
# voyager 1
# космос
Зонд «Вояджер-1» в представлении художника / © NASA / JPL-Caltech
Зонд «Вояджер-1» в представлении художника / © NASA / JPL-Caltech

В начале мая началась модернизация наземной австралийской антенны Deep Space Station 43, которую используют для связи с «Вояджер-1». Поэтому временно с аппаратом невозможно будет связаться до февраля 2026 года.

Хотя антенна будет включаться в августе и декабре 2025-го, NASA решило убедиться, что в течение длительного времени космический аппарат будет работать без указаний с Земли. Поэтому инженеры предприняли попытку по выставлению работы отключенных 21 год назад двигателей зонда до того, как связь с аппаратом прекратится.

Дело в том, что в 2004-м основные двигатели зонда перестали работать из-за потери питания в двух небольших внутренних нагревателях. Тогда инженеры решили, что нагреватели не подлежат ремонту, и переключились на резервные двигатели. 

Специалисты предположили, что сбой нагревателей вызвал случайное их отключение. Если вернуть переключатель в исходное положение, нагреватели и двигатели могли бы заработать снова, что и произошло.

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Комментарии

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2 Комментария
Александр
Александр
9 минут назад
-
0
+
И? Двигатели и так ведь были рабочие, просто запасные использовались. Топлива это тоже не добавило, как и экономии. Просто проверили, что это был сбой.
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0
+
Стасюк V
Стасюк V
19 минут назад
-
0
+
Фантастика! Аппарат пролетел уже больше чем 0,2% светового года.
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# запуск
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
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# аукцион
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